السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.
‏ 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31192 طن تشمل 12678 طن كلينكر و3724 طن رمل و5048 طن يوريا و9742 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35098 طن تشمل 4000 طن سكر و10307 طن خردة و14880 طن قمح و4511 طن حديد و1400 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 88 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3474 حاوية مكافئة.

تداول 8795 طن قمح في صومعة الغلال في ميناء دمياط 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8795 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 261064 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3140 شاحنة حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط. 

كما واصلت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة بالتعاون مع إدارة الخلسة والمخالفات والقطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عملها بضبط الوصلات المخالفة، بناء على تعليمات اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة.

ميناء دمياط 3 حاويات الغلال والحبوب صومعه الغلال تاريخ ميناء دمياط

الأكثر قراءة

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

القضاء الإداري يحدد موعد نظر دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين فى المغرب بعد الزلزال المدمر

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

لتمكينها من منزل الزوجية.. عاطل يشرع في قتل طليقته بالمرج

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب