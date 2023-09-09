ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31192 طن تشمل 12678 طن كلينكر و3724 طن رمل و5048 طن يوريا و9742 طن بضائع متنوعة.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35098 طن تشمل 4000 طن سكر و10307 طن خردة و14880 طن قمح و4511 طن حديد و1400 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 88 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3474 حاوية مكافئة.

تداول 8795 طن قمح في صومعة الغلال في ميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8795 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 261064 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3140 شاحنة حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط.

كما واصلت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة بالتعاون مع إدارة الخلسة والمخالفات والقطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عملها بضبط الوصلات المخالفة، بناء على تعليمات اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة.