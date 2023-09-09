رفع 210 أطنان قمامة فى السنطة وطنطا بالغربية

تمكنت الوحدة المحلية بـ مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، من تحقيق إنجاز ملحوظ في مجال النظافة وتحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة، حيث تم رفع 210 أطنان من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وفي تصريح لرئيس مركز ومدينة السنطة، منى صالح، أوضحت أن هذه الحملات تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المحيطة، حيث تم تنظيف المناطق العامة ورفع القمامة بشكل شامل، مما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين البنية التحتية للطرق بتمهيد وتسوية الطرق الفرعية، بهدف تسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وتم استخدام معدات الوحدة المحلية في هذه العمليات، مما يعكس التعاون والتنسيق الجيد بين الجهات المعنية.

وأشارت منى صالح، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي المركز ومدينة السنطة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعتبر النظافة والبنية التحتية الجيدة أحد العوامل الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.

رفع 250 طن قمامة

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأشار رئيس مدينة طنطا إلى أن الحملة استهدفت تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تجهيز وتسوية الطرق الفرعية والشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

من جهته، أكد الدكتور المهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن هذه الحملات تعد جزءًا من جهود مستمرة لرفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، وبإشراف محافظ الغربية، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.