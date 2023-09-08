رفع 337 طنًا من القمامة والتراكمات في مركز ومدينة طنطا بالغربية

قال حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، إنه تم رفع حوالي 337 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية في المركز والمدينة خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة طنطا، إلى أن الحملة استهدفت تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تجهيز وتسوية الطرق الفرعية والشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

توفير بيئة صحية للمواطنين

ومن جهته أكد الدكتور المهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأضاف أن هذه الحملات تعد جزءًا من جهود مستمرة لرفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود استجابةً للمطالب المتزايدة من قبل المجتمع، حيث يعد الحفاظ على النظافة والبيئة الصحية أمرًا ضروريًا لضمان رفاهية المواطنين وسلامتهم، وتعكس هذه الحملات التزام السلطات المحلية بتحسين البيئة وتوفير بيئة حضرية معيشية متطورة.

213 طن قمامة ومخلفات في مركز ومدينة كفر الزيات

فيما قال عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو213 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات ، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

كما تأتي هذه الحملات ضمن الجهود المستمرة للسلطات المحلية في محافظة الغربية، للحفاظ على نظافة البيئة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين. وتهدف هذه الجهود إلى إيجاد بيئة صحية وآمنة تعزز جودة الحياة ورفاهية المجتمع.