السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"بيئة النواب": الرئيس السيسى طرح حلولًا لأزمة الطاقة عالميًا أمام قمة العشرين

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

ثمن النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مقترحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالدورة الـ18 لقمة العشرين اليوم منها إعلان مصر عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لأزمة الغذاء العالمي ، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف

وقال حسام عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، إن الدعوة تمثل حلا كبيرا للأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس خلال الكلمة قدم حلولا لأزمة الطاقة حيث عرض جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة، من خلال ما أعلنته أ مصر على هامش مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخcop27 عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما تتخذه مصر من خطوات، لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة، من خلال استضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة في العالم

أهمية ومكانة مصر كدولة محورية فاعلة

وأضاف " عوض الله" أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الـ18 لمجموعة العشرين "G20"، والتي تعقد بمدينة نيودلهي الهندية تعكس أهمية ومكانة مصر كدولة محورية فاعلة إقليميا وقاريا وعالميا.

وأشاد عوض الله بمطالب الرئيس خلال كلمته بتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، ومواجهة التأثر الكبير التغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية وفاء الدول الكبرى التزاماتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية الدولية.

ونوه بأن الرئيس طرح حلولا لأزمة الطاقة وغيرها من الأزمات الدولية والإفريقية، حيث طالب الرئيس بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف.

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