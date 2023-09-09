السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قمة العشرين..

الرئيس السيسى يناقش مع رئيس المجلس الأوروبى سُبل تعميق الشراكة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، وحرص كل طرف على تعزيز هذه العلاقات وأطر التعاون على مختلف الأصعدة، كما تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي المشترك، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، لاسيما في إطار وثيقة الأولويات الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية للسنوات المقبلة حتى عام 2027، مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية؛ خاصةً مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في إفريقيا، حيث ثمّن رئيس المجلس الأوروبي جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، واستضافتها أعدادًا كبيرة من اللاجئين، وكذا دورها المحوري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأوروبي قمة مجموعة العشرين الهند

مواد متعلقة

اختتام مهرجان العلمين بنجاح ساحق.. و"المتحدة" تشكر أجهزة الدولة المعاونة والرعاة وشركاء النجاح

94 عامًا من الكفاح والمغامرات والمناكفة.. محطات فى حياة محمد الفايد

بعد سجن 3 من قياداتها.. ما هى مجموعة "براود بويز" الأمريكية؟

وافته المنية عن 94 عامًا فى بريطانيا.. من هو محمد الفايد؟

دفنوه بدون مراسم.. هكذا انتهت رحلة قائد "فاجنر" المثيرة للجدل

رئيس الوطنية للانتخابات يستقبل كرم جبر لإنهاء إجراءات تغطية الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة

سنوات الدم والرصاص والإرهاب.. من ينهي انقسام الليبيين؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 .. وفوائد العمل به

قادمة من المغرب.. بعثة المصرى تصل إلى مطار برج العرب

مسئول سعودى: مهتمون بالتعرف على رؤية مصر 2030

التخطيط: عدد السكان يصل 124 مليونًا بحلول 2032.. ومصر الأولى عربيًا فى معدل الخصوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب