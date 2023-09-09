الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي بيير بونهوم الكاهن
تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى الطوباوي بيير بونهوم الكاهن.
ونرصد أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
- ولد بيير بونهوم في 4 يوليو 1803م في جرامات – كاهور بفرنسا وكان والده يعمل حرفي يقوم بتصنيع الأسلحة البسيطة لمساعدة الناس للدفاع عن ممتلكاتهم وهى مهنة منتشرة في ذلك العصر .
- أظهر منذ صغره محبته للصلاة والعطف على الفقراء، وكان يميل إلى حياة الفقر وبساطة الحياة، وهذا لم يمنع محبته للعب والاستجمام مع أصدقائه، وأظهر ذكائه في الدراسات وكان يحوز على العلامات الكبيرة في الامتحانات.
- كان يعيش في حالة من التذبذب بين أن يصير كاهناً أو أن يكون علمانياً ويخدم الفقراء كإنسان مسيحي عادي.. تخلى عن منحة دراسية توفرها له المدرسة ليصبح كاهنًا، لأنه غير متأكد من دعوته الكهنوتية . فترك المدرسة الثانوية والتحق بمدرسة عادية وحصل على البكالوريوس بدرجات مرتفعة من الكلية الملكية في كاهور، فأراد أن يهتم بتعليم أطفال الشوارع وأطفال الفقراء.. فبنى مدرسة في غرامات من أجل تعليمهم وتكوينهم إنسانيا وعندما بلغ سن الرشد 21 عاما، وضحت لديه فكرة التكريس واضحة بعد تفكير عميق ورؤية واضحة بعقل مستنير.
- بعد حديث دار بينه وبين مرشده الروحي الذي ساعده كثيرا في اختيار مستقبله.. انضم إلى الكلية الإكليريكية الكبرى، وحاز على جميع العلوم الفلسفية واللاهوتية والروحية، فنال إعجاب المسئولين عن الكلية وكذلك أسقف المدينة.
- سيم كاهناً في 23 ديسمبر 1827، منذ تلك اللحظة، قدم دليلاً على ديناميكية غير عادية وحماسة في العمل الرسولي فانشأ في غرامات كلية للبنين وفي العام التالي افتتح كلية أخرى في بريساك
- قام بالعديد من الأعمال الرسولية فكان من أهداف بيير بونهوم الرئيسية هي تعليم الشباب وأطفال الشوارع، والاهتمام بالكهنة المسنين وكبار السن من كافة الفئات وكذلك أنشأ عدة معاهد للذين يعانون من أمراض نفسية وذوي الإعاقات الجسدية والنفسية الشديدة (ذوي الإحتياجات الخاصة)، وأنشأ في عام 1831م معهد للشابات باسم "بنات مريم" الذي أصبح فيما بعد معهد سيدة الجلجلة، الذين لهم كلف رعاية احتياجات الشبا. فيدعوهم ليضعن أنفسهن في خدمته للزيارات والرعاية والمساعدة المادية والروحية.
- كان يكرز بطابعه العامي بقوة. في عام 1844، أرسل جماعة رهبانية لتقديم خدمة في مستشفى الطب النفسي، ودعم الأخوات في هذه المهمة الصعبة بزياراته العديدة. أصبح على علم بمصير المرضى النفسيين الذين لم يستطع الطب معالجتهم . قرر إنشاء هذه المؤسسة.
- تصل الأخوات إلى غرينيلي (باريس) في 1 يوليو 1856. بسبب مرضه في الحنجرة وحرمانه من صوته ، يواجه الأب بونهوم صعوبات في التواصل مع محيطه كل يوم.
- افتتح أول مدرسة للصم في ماريناك-لينتور (لوط) وفي عام 1856 أرسل راهبات إلى باريس، شارع ديس بوستس، لإنشاء معهد للصم والبكم،بناءً على طلب الأب لامبرت ، كاهن الإمبراطورية. فاراد الأب بونهوم بعد تفكير ورغبة كبيرة أن ينضم الى رهبانية الكرمل ، وينشأ دير كرملي في غرامات لكن أسقف كاهول ، المونسنيور دي هوبول عارض هذا المشروع.
- خلال هذه الفترة الأخيرة من حياته، يعمل الأب بونهوم على صياغة قانون المعهد الذي وضعه تحت حماية سيدة الجلجثة ، مانحًا مريم عند سفح الصليب كأم ومثال. بعد ظهر يوم 9 سبتمبر 1861 ، هو بالنسبة له ساعة اللقاء مع الشخص الذي وهب له حياته كلها! اختتم رحلته الأرضية في 9 سبتمبر 1861 في غرامات. تم تطويبه في 23 مارس 2003م على يد البابا القديس يوحنا بولس الثاني.