رئيس مرسى مطروح: استمرار توافد المصطافين على الشواطئ خلال سبتمبر

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، أن شعار "صيفك مكمل معانا" رُفِعَتْه المدينة الساحلية خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تشهد المدينة توافد أعداد كبيرة من ضيوف المحافظة مع ختام موسم الصيف على الشواطئ والفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، بجانب السياحة الخارجية التي تصل من جميع دول أوروبا والعالم.

توفير كافة الخدمات للمصطافين

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى وصول ضيوف المدينة من محافظات مصر على الشواطئ الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط خلال الموسم الصيفي السياحي، حيث يتم توفير كافة الخدمات للمصطافين.

تواجد أفراد الإنقاذ على الشواطئ

وناشد المصطافين وزوار المحافظة بضرورة التزام بتعليمات رؤساء الشواطئ في حالة ارتفاع الأمواج، حيث يتم متابعة الحالة العامة للبحر يوميًا وتوجيه التحذيرات للزائرين بجميع الشواطئ، حفاظًا على أرواح الجميع بالمدينة، مؤكدًا على تواجد أفراد الإنقاذ على الشواطئ.

120 جنية للشمسية و4 كراسى

وأوضح أنه تم تحديد أسعار الشمسية و4 كراسى بالشواطئ العامة حيث جاءت 120 ويتم المتابعة بشكل دورى من مجلس المدينة من خلال حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم أضافية لإستغلال المصطافين، مناشدا الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الأسعار علي رقم 0464935266 .

متابعة حالة البحر

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة تحذير المصطافين ورواد الشواطئ وتتم حملات التوعية من خلال الصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الحالة العامة للشواطئ والخدمات المقدمة واستعدادات أفراد الانقاذ ومسئولي الشواطي طوال موسم الصيف .