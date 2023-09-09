خبير علاقات دولية: مشاركة مصر فى قمة العشرين تعكس ثقلها الاقتصادى

كشف الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، عن أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين، مؤكدًا أن هناك دلالة قوية بالمشاركة المصرية بقمة العشرين التي تأتي بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين والذي يأتي بعد أيام من إعلان مصر انضمامها لمجموعة البريكس، يؤكد الانفتاح المصري على المجموعات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف: "الانفتاح المصري على المجموعات الاقتصادية الكبرى يعظم المصالح المصرية، وسيفتح بدوره آفاق جديدة أمام التنمية في مصر والاقتصاد المصري".

وتابع الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، أن دلالة مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس أهمية وثقل مصر الاقتصادي، في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كونها دولة مفتاحية في العالم، كما أنها تعبر عن السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والفاعلة والمنفتحة على كل الدول.

الرئيس السيسي: نتطلع لاتخاذ خطوات إزاء التحديات التي تحول التعافي الاقتصادي

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نتطلع إلى أن تسهم قمتنا، في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات، التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة".

وتوجه الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قادة العالم، بقمة العشرين، ‎ بالشكر، إلى رئيس وزراء الهند على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره للجهد الذي بذلتموه في رئاستكم لمجموعة العشرين، والذي يتوج باستضافتكم لقمة اليوم، التي نتطلع لأن تخرج برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا.

وأوضح أنه في إطار مواجهة أزمة الغذاء أعلنت مصر مؤخرًا عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأضاف: "نتطلع لأن تخرج قمة العشرين، برسالة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة لتحقيق آمال شعوبنا.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين.