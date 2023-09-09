شعبة المخابز: صرف الخبز المدعم "يدويا" مع تعطل السيستم الإلكترونى

تستمر المخابز البلدية على مستوى كافة محافظات الجمهورية فى صرف الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بشكل منتظم بعد عودة تشغيل "سيستم صرف الخبز" .

وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه جارٍ صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بشكل منتظم، كما أنه بمجرد حدوث عطل في نظام "تشغيل الصرف الإلكتروني"، وجّه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف الخبز "يدويا"، في إطار الحرص على توفير الخبز للمواطنين، وهو ما حدث بالفعل منذ الساعة 7 صباحا.

وأكد "غراب" إصلاح عطل "السيستم"، مضيفا أن من لديه بطاقة تموين وتوجه إلى المخبز حصل على الخبز المدعم بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

تذليل أى عقبات تواجه منظومة صرف الخبز

وأكد "غراب" حرص وزارة التموين، بقيادة الدكتور على المصيلحى، على تذليل أى عقبات تواجه منظومة صرف الخبز، حيث يتم توفير حصص الدقيق لجميع المخابز على مستوى الجمهورية بشكل مستمر.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت فى تعليمات للمخابز المدعمة بصرف حصة أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية من الخبز المدعم يدويا، وتدوين عمليات الصرف دفتريا، مع الاحتفاظ بالبطاقة التموينية لتسجيل عمليات الصرف إلكترونيا بعد إصلاح السيستم.

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف الخبز المدعم الآن، وصرفه إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، بواقع خمسة أرغفة للفرد، ىبسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

من جهة أخرى، يفتتح الدكتور علي المصيلحي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم السبت، معرض "أهلًا مدارس"، بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس النواب، عن إطلاق مبادرة "أهلًا بالمدارس"، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في مدينة بنها، وأيضا في مدينة شبرا الخيمة، بكافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أنه خلال أيام سوف يتم افتتاحها أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بكافة المستلزمات التي يحتاجها الطلاب.

وتابع رئيس الغرفة التجارية أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.