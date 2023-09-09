وكيل "رياضة الإسكندرية": "تصدوا معنا" يستهدف توعية الشباب بخطورة الشائعات

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن ملتقى "تصدوا معنا"، الذي اختتمت فعالياته بالمدينة الشبابية بأبوقير بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يستهدف توعية الشباب للتصدي لحرب الشائعات، التي لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية في مواجهة تلك الشائعات، ومن هنا جاءت فلسفة مبادرة "تصدوا معنا"، وهذا الملتقى لمحاربة كل أنواع الشائعات.

وأشارت "الشريف"، في بيان، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستخدم جميع وسائل الدولة الحديثة من إعلام وتكنولوجيا حديثة لمحاربة الشائعات، ودائمًا ما تركز على الشائعات في التعليم والصحة والاقتصاد التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر.

"تصدوا معنا" تلعب دورًا كبيرًا في تصحيح المعلومات



وأوضحت أن هذه المبادرة تلعب دورًا كبيرًا في التصدي لتلك الشائعات وتصحيح المعلومات التي تحاول أن تطلقها الجماعات الإرهابية ودحضها، ونستهدف من المبادرة أن نرسل رسالة واضحة مفادها أن المشروعات القومية والنهضة التنموية التي تحدث على أرض مصر تمكنها من الوقوف على قدميها واستعادة مكانتها.

الشباب والرياضة تبذل جهودًا مضيئة في التوعية



وطالبت الشباب بتوخي الحذر والحيطة مما يُحاك بالوطن، موضحة أن وزارة الشباب والرياضة تبذل جهودًا مضنية في توعية الشباب بمخاطر الشائعات، والرد عليها بمختلف التقنيات الحديثة ومن خلال المنتديات واللقاءات الشبابية.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية شهدا فعاليات ملتقى "تصدوا معنا " الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية وسط حضور ألف شاب وفتاة من أبناء محافظات "القاهرة، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح"، ممن حصلوا على دورة تدريبية متخصصة نظمتها لهم وزارة الشباب والرياضة.