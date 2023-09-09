السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: تشاور الدول الإفريقية فيما بينها لدفع التكامل الاقتصادى القارى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إنه تم وضع أهداف محددة مع الأشقاء الأفارقة بالتشاور، لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري.

تحديات غير مسبوقة 

وثمّن الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قادة العالم، بقمة العشرين، تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين، مضيفًا: "تحقيق أهدافنا المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم يتطلب منظورًا شاملًا لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف".

وأضاف: نتطلع لأن تخرج قمة العشرين برسالة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة لتحقيق آمال شعوبنا.

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الرئيس السيسى أمام قادة العالم فى قمة العشرين: نتطلع لتحقيق آمال شعوبنا

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