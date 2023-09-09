السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق يوضح أهمية انعقاد قمة مجموعة العشرين فى هذا التوقيت

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد قمة مجموعة العشرين فى هذا التوقيت مهم للغاية، لأنه يجرى الموافقة على قبول الاتحاد الإفريقي كعضو في مجموعة العشرين خلال هذه القمة، وإذا صدر مثل هذا القرار سيكون مكسبا دبوماسيا كبيرا للاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية. 

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه القمة معنية بمناقشة الحرب الأوكرانية والخلافات السياسية بين الغرب والروسيا والصين و إيران، كما تناقش قضايا تهم مصر والدول النامية، مبينا أنه لا بد أن تبحث القمة في زيادة رأس مال البنك الدولي، حسب اقتراح سيتقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي تحدث عن 25 مليار دولار، وتأمل الإدارة الأمريكية أن تسهم دول أخرى في الزيادة لدعم الدول النامية.

دبلوماسى سابق: القمة معنية بتخفيف عبء الديون الخارجية على الدول النامية

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القمة معنية بموضوعات أخرى مثل تخفيف عبء الديون الخارجية على الدول النامية، في ضوء ارتفاع معدلات الفائدة بالعالم، وتأثيره السلبي على قدرة هذه الدول في تحقيق التنمية المستدامة، والتعامل مع التغيرات المناخية، كما لا بد من إعادة الهندسة المالية في العالم، وحوكمة عمل الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث يكون صوت الدول النامية مسموع.

السفير حسين هريدي ساعد وزير الخارجية الأسبق احتفالات نيودلهى قمة مجموعة العشرين مصر

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