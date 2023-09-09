"التعليم" تعلن زيادة تحصيل مقابل إجراء امتحانات النقل بالمدارس الخاصة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا بشأن لجميع مديريات التربية والتعليم، بشأن تنظيم عملية تحصيل وأوجه صرف ونسب توزيع قيمة مقابل اجراء امتحانات النقل المنصوص عليها بالمادة رقم (٣٥) من القرار الوزاري رقم (٤٢٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن التعليم الخاص.

وجاء نص الخطاب، أنه حرصاً من الوزارة على الحفاظ على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس الخاصة، وبما يتفق مع التنظيم القانوني لتلك النوعية من المدارس، ومن أجل حسن سير أعمال امتحانات النقل بتلك المدارس، خاصة بعد ارتفاع أسعار الورق وأدوات الطباعة بصورة تستوجب التدخل التنظيمي لهذا الشأن؛ استوجب تعديلا طفيفا في قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل المنصوص عليه بالمادة رقم (35) من القرار الوزاري رقم (٤٢٠) لسنة ٢٠١٤.

أسعار تحصيل إجـراء امتحانات النقـل بالدور الأول

وتابع الخطاب، أنه عليه يتعين على جميع المدارس الخاصة الالتزام بما يلي:

أولا: تحصـل المـدارس الخاصـة مـن كـل تلميـذ قيمـة مقابـل إجـراء امتحانات النقـل بالدور الأول، وفق الفئات الآتية:

- (۸۰ جنيها) بالحلقة الأولى (الابتدائية) من التعليم الأساسي.

- (۹۰ جنيها) بالحلقة الثانية (الإعدادية) من التعليم الأساسي.

-(۱۰۰ جنيه) بالمرحلة الثانوية، وما في مستواها.

على أن تحصل ذات القيم من كل تلميذ، يتقرر عقد امتحان دور ثان له من طلاب هذه المدارس.

ثانيا: توزع قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل المحصلة من التلاميذ بكل مدرسة، وفقا للنسب، وأوجه الصرف الموضحة كما يلي:

1- المدارس: نسبة (50%) تخصصها المدرسة للاتفاق على ما يلي:

شراء الأوراق ومستلزمات الحفظ.

شراء الأحبار ومستلزمات الطباعة.

- كافة الأوجه الأخرى اللازمة لأعمال وضع الامتحانات.

٢- الإدارة التعليمية المختصة: نسبة (40%) تورد للإدارة التعليمية للإنفاق على ما يلي:

أعمال تشغيل وصيانة ماكينات الطباعة.

- توفير مستلزمات التشغيل وتوفير ما يكفل سرية التنفيذ.

مكافأة القائمين عليها والمشرفين من العاملين بالإدارة التعليمية على أعمال تنفيذ طبع وحفظ

الامتحانات، بعد العرض على مدير العام الإدارة.

وفيما يخص المديرية التعليمية المختصة:

نسبة (۱٠٪) تورد إلى المديرية التعليمية للإنفاق على ما يلي:

الإشراف على أعمال المتابعة؛ للتأكد من تنفيذ خطط طباعة الامتحانات، وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة.

والإشراف على أعمال التأكد من الالتزام بإجراءات حفظ أوراق الامتحانات، وسلامتها، وجاهزيتها لأداء العملية الامتحانية وسريتها.

وكذلك مكافأة القائمين والمشرفين من العاملين بالمديرية على الأعمال الخاصة بما سبق، بعد العرض على مدير المديرية.

ثالثا: تلتزم المدارس بتوريد النسب الواردة بالفقرتين (۳،۲) من البند ثانيا المشار إليه آنفا - فور تحصيلها - إلى المديرية والإدارة التعليمية المختصتين، وحال عدم الالتزام أو التأخير في التوريد، وثبوت ذلك في حق المدرسة؛ تنذر المدرسة بالتوريد، وحال تأخرها عن التوريد خلال المهلة المعطاة لها؛ يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.