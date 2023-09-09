محافظ بني سويف يناقش تقريرًا بشأن المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع بلال حبش، نائب المحافظ تقرير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بشأن مشاركة الوحدة في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي عُقِد تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستضافته العاصمة الإدارية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.

شارك فيه عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والمعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.

جهود المحافظة في ملف القضية السكانية

وتضمن التقرير، الذي أعده محمد البحيري رئيس الوحدة والذي شارك في فعاليات المؤتمر بتكليف من المحافظ محمد هاني غنيم، الإشارة إلى الجهود والأنشطة التي بذلتها الوحدة، تحت إشراف بلال حبش، نائب المحافظ، المشرف العام على الوحدة.

تناول التقرير استعراض جهود وأنشطة وخطوات المحافظة في ملف القضية السكانية، والتي شملت الإشارة إلى إنجازات المحافظة وجهودها في خفض معدلات المواليد والأمية ومجابهة الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة المرتبطة بالإنجاب وزواج القاصرات والتسرب من التعليم وختان الإناث والعنف والتمييز ضد المرأة والفتاة.

ملف التمكين الاقتصادي للمرأة

أشار التقرير إلى جهود المحافظة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة والمبادرات والفعاليات التي تم تنفيذها في هذا الجانب بالتعاون مع الجهات الشريكة من المجلس القومي للمرأة والسكان والجهات والأجهزة التنفيذية، مثل مبادرة "تحدث معه" التي استهدف تثقيف وتعريف الرجال والشباب من مختلف الأعمار ومراحل التعليم وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها، بجانب تنظيم فعاليات سكانية مثل يوم القرية لدعم الجهود والتوعية بملف الزيادة السكانية.

مبادرة 1000 قائد سكاني

بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في تنفيذ مبادرة 1000 قائد سكاني، التي أطلقتها المحافظة تحت رعاية المحافظ، وتعتبر الأولى من نوعها في مجال دعم جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.

وتقدم للمبادرة 2370 شابًا وفتاة، عبر رابط تم الإعلان عنها وإتاحته على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي، وأجريت اختبارات ومقابلات للمتقدمين من الجنسين، لاختيار الكوادر الشبابية، والتي ستكون نقطة انطلاق لتوعية الشباب بجميع قرى المحافظة، لتتكامل مع جهود مُنسّقي الوحدات والمديريات بالوحدات الفرعية للسكان على مستوى المحافظة.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى إشادة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة فاطمة جيل، بجهود وتميز محافظة بني سويف ممثلة في وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والتي كانت في أوائل المحافظات بجانب محافظة البحيرة، تميزًا من حيث تنفيذ تكليفات الوزارة في الجهود والأنشطة المبذولة في ملف السكان، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الوحدة من كل الجوانب لتحقيق المزيد من التميز والإنجاز في هذا الملف.