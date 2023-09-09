"مياه بنى سويف" تواصل ندواتها المسائية داخل كنيسة الشهيد "مارجرجس"

واصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، تنفيذ فعاليات أنشطته التوعوية بالتعاون مع الكنيسة المصرية ببني سويف، من خلال سلسلة من الندوات التوعوية المسائية، حيث تم تنفيذ ندوة توعوية داخل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية بنى بخيت مركز بنى سويف.





وأوضحت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه، أن الهدف من تلك الأنشطة التعاون المشترك والمثمر بين كافة الجهات والمؤسسات لنشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه بإعتبارها من أهم مقومات الحياة و كذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي بالإضافة إلي أننا كيان واحد لا يتجزأ نعيش على أرض وتحت سماء واحدة وفى ظل وطن واحد.

الندوة تتناول الحث على الحفاظ على المياه

وتناولت الندوة الحث على أهمية الحفاظ على المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والمخاطر الناجمة من إستخدام فلاتر المياه المنزلية وأن هذه الشركات تتلاعب بالمواطن وتسوق إليهم الوهم كما تم عرض أفلام توعوية تحث على الترشيد.

ويستمر فريق التوعية بالشركة في تنفيذ ندوات توعوية بكنائس محافظة بنى سويف بهدف التوعية بأهمية كل نقطة مياه.

وفي سياق آخر، وجهت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأداء كافة المحطات و مواقع العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف وتقديم خدماتها وتشغيل المحطات بكامل طاقتها.



متابعة تشغيل محطتي الأمريكي والتشيكي لمياه الشرب

تابع الدكتور محمود حلمي رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس محمود خالد مدير عام فرع الشركة ببني سويف ، تشغيل محطتي الأمريكي والتشيكي لمياه الشرب ببني سويف، وكذلك أعمال الصيانة الدورية، و التأكيد باستمرار علي جودة المياه المنتجة والالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية.