في اليوم العالمي للإسعافات الأولية.. أساسيات يجب تضمينها بمنزلك

يتم الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية في 9 سبتمبر من هذا العام، حيث تلعب الإسعافات الأولية دورًا حاسمًا في الحالات الطبية الطارئة ويمكن أن تكون منقذة للحياة في حالة الإصابة بالنوبات القلبية والنوبات والسكتات الدماغية وحوادث الطرق وما إلى ذلك، يتم الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية سنويًا في يوم السبت الثاني من كل شهر سبتمبر لخلق الوعي حول دور الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية سنويًا في يوم السبت الثاني من كل شهر سبتمبر لخلق الوعي حول دور الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، حيث يجب على المرء أن يكون دائمًا على استعداد لتقديم هذه المساعدة الحاسمة لأي شخص يحتاج إليها، وبالتالي من المهم الاحتفاظ بمجموعة أدوات الطوارئ الطبية جاهزة.

تعد مجموعة الأدوات الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الرعاية الفورية أثناء المواقف غير المتوقعة.

يما يلي بعض الأساسيات التي يجب تضمينها:

• الضمادات اللاصقة: بأحجام مختلفة لتغطية الجروح والإصابات البسيطة.

• الشاش والضمادات المعقمة: تستخدم للجروح الكبيرة وللسيطرة على النزيف.

• الشريط اللاصق: لتثبيت الضمادات والضمادات في مكانها.

• مناديل أو محلول مطهر: لتنظيف الجروح ومنع العدوى.

• المقص: لقطع الشريط اللاصق أو الشاش أو الملابس أو غيرها من المواد.

• ميزان الحرارة: لمراقبة درجة حرارة الجسم.

• ميزان الحرارة الرقمي: دقيق وآمن للأطفال

• كرات أو مسحات قطنية: مفيدة للتنظيف أو وضع المراهم.

• قفازات يمكن التخلص منها : لحماية كل من مقدم الرعاية والمريض.

• مسكنات الألم: الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

• درع الوجه أو قناع الإنعاش القلبي الرئوي : لإجراء الإنعاش من الفم إلى الفم بأمان.

• الكمادات الباردة الفورية: لتقليل التورم وتهدئة الإصابات.

• كريم أو جل الحروق: لعلاج الحروق البسيطة.

• الأدوية الموصوفة: إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من حالات طبية معينة، فاحتفظ بأدويته الضرورية في متناول اليد.

• أرقام الاتصال في حالات الطوارئ: قائمة بأرقام الهواتف الهامة، بما في ذلك خدمات الطوارئ المحلية والأطباء وأفراد الأسرة.

• المعلومات الشخصية: نسخ من الهوية، والتاريخ الطبي، ومعلومات التأمين.

• من الناحية المثالية، يجب أن تحتوي كل مجموعة أدوات الطوارئ على جهاز مزيل رجفان القلب ويجب تدريب كل مواطن على الإنعاش القلبي الرئوي.

• أيضًا، يجب على كل مواطن أن يحمل شارة "تنبيه" في محفظته - تتضمن الأدوية التي يتناولها والحالات الطبية التي يعاني منها - والتي يمكن أن تساعد في حالات الطوارئ. كما هو الحال إذا كان شخص ما مصابًا بالسكري وفقد الوعي، فإن أول شيء نعرف أننا بحاجة إلى تصحيحه هو انخفاض نسبة السكر لديه.