السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باسم درويش يوجه نصيحة للفنان أحمد سعد.. ويؤكد: محمد منير أفضل مطرب عملت معه

الموسيقار باسم درويش
الموسيقار باسم درويش

وجه الموسيقار باسم درويش، نصيحة للفنان أحمد سعد، قائلًا: "أتمنالك تستمر بنفس المستوى ونفس الجودة".

 

وأضاف، خلال لقاءه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد، الفنان أحمد سعد لديه مدير أعمال قوي جدًا وهو أندرو داوود ، وقد كان مدير أعمال الفنان عمرو دياب ثم انتقل للفنان أحمد سعد، معقبا: "أتمنى أحمد سعد يسير على نفس المستوى، وأن حياته الشخصية لا تؤثر على حياته الفنية". 

 

وأوضح، أننا في مصر دائمًا نحاول أن نربط الحياة الشخصية بالحياة الفنية.

 

الكينج محمد منير 

وأشار الموسيقار باسم درويش، إلى أن أفضل مطرب عمل معه كان الكينج محمد منير، معقبا: "اشتغلت معاه كتير كعازف وموزع، وكان أول عمل رسمي بينا هو "الغايب" و "أنا منك اتعلمت".

 

وتابع: "الفنان محمد منير حاجة تانية خالص، وما يميز الفنان النجم محمد منير هو أنه يهتم بالتفاصيل، ويهتم برسالته، محمد منير عنده مشروع ورسالة ف حياته". 

 

الموسيقار باسم درويش محمد منير المطرب احمد سعد برنامج سبوت لايت عمرو دياب

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