تعرف على صفقات الأندية المصرية فى ميركاتو صيف 2023 والقيمة التسويقية للأندية

شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في الميركاتو الصيفي، بعد أن تمكنت الأندية من تدعيم صفوفها عن طريق إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقامت العديد من الأندية بتدعيم صفوفها من خلال ضم صفقات قوية، وتحديدًا الأندية الصاعدة لبطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق موسم 2023-2024.

وابتعدت 3 أندية فقط عن إبرام أي صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ بسبب إيقاف القيد وهم: الزمالك والإسماعيلي وإنبي.

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ونستعرض أبرز صفقات أندية الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن

الأهلي (صفقتين)

نجح الأهلي في التعاقد مع إمام عاشور قادمًا من ميتلاند الدنماركي بالإضافة إلى رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، فضلاً عن عودة الثنائي المُعار كريم نيدفيد وصلاح محسن وشراء عقد خالد عبد الفتاح.

بيراميدز (8 صفقات)

نجح نادي بيراميدز في إبرا 8 صفقات على رأسهم ثلاثي فيوتشر مهند لاشين ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي بالإضافة إلى الكونغولي فيستون ماييلي والحارس أحمد ميهوب، بالإضافة إلى شراء ثنائي الزمالك سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، بالإضافة إلى شراء عقد مصطفى فتحي من التعاون السعودي.

المصري البورسعيدي (8 صفقات)

نجح فريق المصري البورسعيدي، في التعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، بالإضافة إلى ثنائي الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمد الشامي.

وضم الفريق البورسعيدي ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا وسيمر فكري من الداخلية، والغاني امانكونا ويوسف الجوهري من المقاولون العرب.



البنك الأهلي (6 صفقات)

تعاقد فريق البنك الأهلي مع السداسي، عبد اللطيف جريندو وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وحسن شاهين.



فيوتشر (6 صفقات)

ضم فريق فيوتشر 6 صفقات بينهم رباعي الأهلي محمد محمود ومحمد نصير وعبد الرحمن مانو ووليد مصطفى بالإضافة إلى خالد رضا من إنبي والمحترف الجابون بيكالي.



زد (21 صفقة)

يعد الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، أكثر الأندية إبرامًا للصفقات بعد أن ضم 21 لاعبًا أبرزهم شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ومحمد أشرف وعلي لطفي من الأهلي، وديلسون كامون مهاجم أسوان.



فاركو (6 صفقات)

استطاع فريق فاركو أن يضم 6 لاعبين جدد وهم صلاح باشا مهاجم منتخب الشباب ومحمود البدري لاعب سيراميكا والسنغالي نداي والسيراليوني موسى توريه والغيني محمد بانجورا.

سموحة (10 صفقات)

ضم الناد السكندري ثنائي الأهلي مصطفى البدري ومحمود وحيد وميدو مصطفى وإسلام جابر وفادي فريد من البنك الأهلي وأحمد خالد من أسوان والمغربي عبد اللطيف بن كاسو وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهزو، بالإضافة لشراء عقد حسام حسن مهاجم الأهلي.



بلدية المحلة (18 صفقة)

ثنائي أكثر الفرق أبرمت صفقات، بعد أن نجح الفريق العائد للدوري الممتاز في ضم 18 لاعبًا أبرزهم ثلاثي الزمالك ماجد هاني وطارق علاء وحسام أشرف، وهشام حافظ من فيوتشر وإسلام مرزوق من زد وأحمد العش لاعب البنك الأهلي، والكونغولي أولومبو.



الاتحاد السكندري (13 صفقة)

ضم فريق الاتحاد السكندري 13 صفقة جديدة أبرزها محمود شبانة من الزمالك وعمر صلاح من سموحة وإسلام أبو سليمة لاعب المصري وسيف تقا من سيراميا كليوباترا.



الداخلية (18 صفقة)

تعاقد فريق الداخلية مع 18 لاعبًا أبرزهم إيهاب سيمر وعبد الرحمن عاطف "أجويرو" من غزل المحلة وحمدي موسى ناشيء الأهلي.



طلائع الجيش (9 صفقات)

ضم فريق طلائع الجيش 9 صفقات جديدة أبرزهم موسى دياوارا من البنك الأهلي وثنائي غزل المحلة أحمد الشيخ وحميد ماو.



الجونة (18 صفقة)

تعاقد فريق الجونة العائد مجددا للدوري الممتاز مع 18 صفقة أبرزهم أحمد مسعود من المصري وأحمد محمود ناشيء الزمالك.



المقاولون العرب (11 صفقة)

تعاقد فريق المقاولون العرب مع عدد من الصفقات أبرز تلك الصفقات، ثنائي الأهلي العربي بدر وعمار حمدي، وثلاثي بيراميدز أحمد فوزي ومحمود وادي وعماد ميهوب.



القيمة التسويقية لأندية الدوري قبل الموسم الجديد

الأهلي 29.9 مليون يورو

الزمالك 19.1 مليون يورو

بيراميدز 22.1 مليون يورو

فيوتشر 9.9 مليون يورو

المصري البورسعيدي 7.9 مليون يورو

زد 4.2 مليون يورو

الاتحاد السكندري 5.7 مليون يورو

إنبي 4.6 مليون يورو

الإسماعيلي 3.9 مليون يورو

الجونة 1.6 مليون يورو

الداخلية 1.7 مليون يورو

بلدية المحلة 1.3 مليون يورو

طلائع الجيش 4.8 مليون يورو

المقاولون العرب 5.9 مليون يورو

سموحة 5.2 مليون يورو

فاركو 6.6 مليون يورو

البنك الأهلي 7 مليون يورو



رابطة الأندية تعلن عن سعة الجماهير في قرعة الدوري

كشف شريف صالح، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن زيادة عدد الحضور الجماهيري في مباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

وأكد على أنه سيتم الإعلان عن العدد المسموح في قرعة الدوري الممتاز.

وتقام قرعة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.



نظام قرعة الدوري الممتاز

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، سحب قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 بالنظام الإلكتروني، حيث سيحدد النظام الآلي أطراف المباريات في كل جولة من الجولات الـ34.

وتنطلق قرعة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل في السادسة مساء بالعاصمة الإدارية.