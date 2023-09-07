الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2023/2024

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز

أصبح البحث عن موعد قرعة  الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، هو الأكثر تداولا وقراءة لجميع عشاق الساحرة المستديرة بمختلف انتماءاتهم الكروية، على محركات جوجل الآن.

الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2023/2024

ويأتي ذلك، بعد الصفقات المميزة التي أبرمها نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية "2023"، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب، فضلاً عن الحفاظ على بعض العناصر الدولية أصحاب الخبرات الكبيرة، داخل جدران الفريق السماوي.

خريطة تعاقدات بيراميدز خلال صيف 2023

ونجح نادي بيراميدز حتى الآن، في جلب صفقات مميزة، مثل ثلاثي فيوتشر مهند لاشين ومحمود مرعي ومحمد رضا بوبو، وثنائي الزمالك يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر، بالإضافة لهداف الكونفيدرالية الكونغولي الدولي ومهاجم فريق يانج أفريكايز التنزاني السابق، فيستون ماييلي.

كما نجح مسئولو السماوي أيضا، في تمديد عقد ثنائي الفريق الحارس شريف إكرامي والجناح أحمد فتحي.

وهناك أيضًا النادي الأهلي، الذي يطمح في الحفاظ على لقب الدوري للعام الثاني على التوالي والدرع رقم 44 في تاريخه، مستغلا في ذلك، انشغال منافسه اللدود والتقليدي "الزمالك"، بالأجواء الانتخابي الخاصة باختيار مجلس إدارة جديد للنادي، خلفا للمجلس السابق، فضلا عن بعض المشاكل الإدارية والفنية وأزمة القيد التي يعاني منها الفارس الأبيض.

لذلك يتوقع الجميع أن تنحصر المنافسة على صدارة الدوري، خلال منافسات الموسم الجديد 2023/2024، بين الأهلي وبيراميدز، لاسيما بعد تدعيمات المارد الأحمر أيضا، مثل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والمغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي.

كما تشهد نسخة 2023/2024 المقبلة، عودة الجونة مجددا للتواجد بين الكبار بعد موسم واحد فقط في القسم الثاني سابقا "دوري المحترفين" حاليا، وكذلك بلدية المحلة بعد غياب دام لأكثر من 15 سنة في النسيان، وأخيرا نادي زد، الذي يسجل ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.

موعد قرعة الدوري الممتاز 2023/2024

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد حددت السادسة مساء الإثنين المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري، موعدا لإجراء قرعة الموسم الجديد من دوري النيل، بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد توج بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تحدد موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري 
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