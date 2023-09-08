الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى يكشف سبب الغضب من بيان الناطق باسم مفوضية الاتحاد الإفريقى

الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي

قال عثمان ميرغني، كاتب صحفي، إن اللقاء بين رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وممثلين عن قوات الدعم السريع، أثار غضب الحكومة السودانية، هذا بالإضافة إلى أن الخطاب الذي أرسله الناطق الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن، للحكومة السودانية وصف الخطاب الذي بعثت به الخارجية السودانية للاعتراض بأنه "منحط"، ولكنه اعتذر بعد ساعة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العبارة فيها إساءة بالغة للحكومة السودانية والشعب السوداني ولم يكن متوقعا من هذا الرجل بالتحديد القيام بذلك، مشيرًا إلى أنه  كان وسيطًا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واستقبل استقبالا مميزا والعبارة خارج اللياقة الدبلوماسية. 

وتابع أن لقاء مستشار قائد الدعم السريع، مع رئيس مفوضية الاتحاد، ربما يؤخذ كنوع من الوساطة بين الطرفين لكن الذي أثار القلق في الوسط السوداني هو أن اللقاء يوجه رسالة للحكومة السودانية أن الدعم السريع يوازي الحكومة السودانية، مشيرًا إلى أن رد الحكومة السودانية لم يكن مبنيًا على اللقاء فقط ولكن على تضخيم اللقاء. 

كاتب صحفي غضب الحكومة السودانية الناطق الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي الخارجية السودانية قوات الدعم السريع

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