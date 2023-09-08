غدًا.. عقد الملتقى التوظيفي الأول بـ"تجارة طنطا"

أعلنت كلية التجارة جامعة طنطا عقد الملتقى التوظيفي السنوي الأول تحت رعاية د.محمود زكى، رئيس الجامعة والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى الشامى عميد كلية تجارة طنطا وذلك يوم السبت الموافق ١٦-٩-٢٠٢٣ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الكلية.

جاء ذلك في إطار احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي و مرور 50 عامًا على إنشائها، بمشاركة العديد من الشركات المتعددة المجالات لطلاب وخريجي كلية التجارة والكليات الأخرى.

الملتقى يستهدف احداث التواصل بين خريجي الكلية وجهات العمل

أوضح الدكتور هانى الشامى عميد الكلية أن الملتقى يستهدف إحداث التواصل بين خريجي الكلية وجهات العمل ذات الصلة من جهة، وتأهيل المشاركين في الملتقي لسوق العمل من خلال تنظيم لقاءات تعريفية بجهات التوظيف من جهة أخرى، موجهاً جميع الطلاب والخريجين بضرورة المشاركة الفاعلة في الملتقى باعتباره فرصة عظيمة لتحقيق تفاعلهم بجهات التوظيف المختلفة.

فى السياق، وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة د.محمود زكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من صفاء طلعت منصور بكلية التربية ، رمضان محمود قنديل بكلية العلوم ، محمد عمر البرعى بكلية طب الأسنان ، هانم محمد رياض ، ايهاب محمد عطا الله ، دينا فؤاد الشاعر ، خالد حامد عبد العاطى ، دينا ابراهيم عبد الحى بكلية الطب ، لبنى عبد الله عبد الفتاح بكلية الهندسة ، رغدة محمد عصمت كلية التربية الرياضية.

ووافق على إعطاء درجة أستاذ لكل من شريف محمد حمادة، محمد عبد الفتاح العيسوى بكلية العلوم، صفاء عيد سيد، جيهان عبد الحكيم يونس، فاطمة السيد سليمان بكلية التمريض، مروة عوض ابراهيم، رضوى مصطفى كمال، سماح حمدى عبد الحليم، مروى أحمد أبو الهوى بكلية الطب، محمد عبد الجيد ابراهيم، ومحمد شكرى نايل بكلية الهندسة.