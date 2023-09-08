"لوغاريتم" يسلط الضوء على محمود العربى فى توشيبا

سلط برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على تجربة محمود العربي في مجموعة العربي وتوشيبا.

وقال فايق: "حكاية محمود العربي في مجموعة العربي وتوشيبا تتكرر في كوريا، قدر يعمل مؤسسة من عامل بسيط لحد مؤسسة كبيرة من مئات الموظفين، نفس النظام في سامسونج، البقال اللي بقى بيدخل لكوريا 321 مليارًا في السنة.

وأضاف أن هناك عددًا من الشركات المعاونة للإمبراطورية الخاصة بشركة سامسونج لتقوم بصناعة كل أدوات المحركات في كل الأجهزة الكهربائية.