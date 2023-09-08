الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأمانة المركزية للمجالس الشعبية بـ"الحرية المصري" تشارك في الملتقى الثالث للأحزاب السياسية بالشرقية

الدكتور عيد عبدالهادي
الدكتور عيد عبدالهادي

شاركت الأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية حزب الحرية المصري بقيادة المستشار هاني راضي الهلالى والدكتور عيد عبدالهادي بالملتقى الثالث للأحزاب السياسية الذي انعقد بمحافظة الشرقية وذلك ضمن وفد حزب الحرية المصري المشارك في الملتقى.

حيث ترأس وفد الحزب النائب أحمد مهني نائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى والدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد والنائبة الدكتورة دينا هلالى أمين العمل الجماهيري بالحزب.

وضم الوفد قيادات وأمناء الحزب بالمحافظات بالإضافة إلى أمانة الشباب المركزية.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بمشاركة قيادات وكوادر ونواب أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والحرية المصري، بجانب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، والجيل الديمقراطي، ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وتعهدت القيادات الحزبية بالتكاتف والتعاون في الاستعداد للاستحقاق الرئاسي المقبل بهدف الحفاظ على كيان الدولة المصرية واستقرارها وحماية أمنها القومي.

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من جانبه، جدد المستشار هاني الهلالي أمين الأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية، إعلان دعم وتأييد الحزب لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، في ظل التقدم الكبير الذي شهدته الدولة في القطاعات كافة بهدف خلق حياة كريمة لجموع المواطنين وتعزيز أركان الجمهورية الجديدة.

كما أكد الدكتور عيد عبدالهادي الأمين العام المساعد للأمانة، دعم الحزب ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن مصر الآن مقبله على مستقبل مشرق في ظل جمهورية جديدة رفع رايتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ السير فيها بالحلم لمستقبل أفضل يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

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الأمانة المركزية حزب الحرية المصري هاني راضي الهلالى عيد عبدالهادي محافظة الشرقية

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