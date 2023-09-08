كامل الوزير: مصر تستهدف إنشاء جامعة للنقل ستخرج للنور قريبًا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة اتجهت لتوطين صناعة النقل بصورة كاملة، بجانب افتتاح العديد من الورش، وتأهيل العنصر البشري من خلال تدريبه على أحدث النظم لأنه أهم عناصر التطوير.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم تأهيل مهندسي الوزارة من خلال الدورات التدريبية، ثم يتم إلحاقهم بالكلية الحربية لمدة 6 أشهر لتعلم الانضباط وكافة الأساليب المهنية، بالإضافة إلى تعليمهم اللغة الإنجليزية.

وأكد أن مصر تستهدف إنشاء جامعة للنقل ستخرج للنور قريبًا، لأنه علم يحتاج التدريس والتخصص الأكاديمي، خاصة أن النقل ليس له تخصص في كليات الهندسة حاليًا، مشيرًا إلى أن الطالب المتخرج في كلية النقل سيكون مهندس نقل بالـ(مطارات، موانئ، قطارات).

وتابع أن الدولة تدشن 8 مصانع للنقل وتحتاج متخصصين ومهنيين وفنيين، وفق اختبارات على أعلى مستوى ومهارات وكفاءة ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن قائد القطار يحتاج الاتزان النفسي والثبات الانفعالي، لمواجهة المفاجآت وهذا يحتاج دخول المتقدم للوظيفة اختبارًا نفسيًا على أعلى مستوى، وهذا يحدث في الوظائف الجديدة بالسكة الحديد، لاستهداف تراجع نسب حوادث القطارات.