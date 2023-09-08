الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ويجز" يتصدر تريند يوتيوب بأحدث أغنياته "حلوة منك" من فيلم "فوي فوي"

ويجز
ويجز

استطاع مطرب الراب “ويجز” أن يحقق نجاح كبير بأحدث أعماله الغنائية “حلوة منك” خلال يوم من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتي تعتبر الأغنية الرسمية لفيلم “فوي فوي فوي”، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 13 سبتمبر المقبل.

 

حلوة منك تم تصويرها بالأبيض والأسود وبكلمات يغنيها ويجز وهي الأغنية الرسمية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، مجسدة الرغبة فى الانطلاق نحو حياة جديدة وتحقيق الأحلام، وبجانب ويجز الذى يظهر محلقاً فوق مدينة مليئة بالبنايات وحوله آخرون محلقين من خلفه، نرى مقاطع من الفيلم مع كل عبارة تشير إلى معناها، حتى نتفاجأ بظهور محمد فراج الذى يؤدى دور الشخصية الرئيسية فى الفيلم محلقاً فى السماء معهم.

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، حول "حسن" حارس الأمن الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين فى إحدى بطولات كأس العالم فى أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. 

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا المزيد من الفرص.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما منهم محمد فراج، وبيومى فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللى كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

جدير بالذكر أن ويجز قدم واحدة من أهم ليالي مهرجان العلمين الجديدة، حيث حرص الجمهور على التواجد بكثافة بعد أن نفدت التذاكر خلال الساعات الأولى لطرحها على موقع شركة تذكرتي، وقدم نجم الراب عددًا كبيرًا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويجز فيلم فوي فوي فوي أغنية حلوة منك كليب

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