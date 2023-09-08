وزير الصحة يتفقد البرنامج التعليمي للزمالة المصرية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،عددًا من المحاضرات العلمية وورش العمل التي تنظمها اللجنة العليا للتخصصات الطبية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على متابعة البرنامج التعليمي للزمالة المصرية، والذي استفاد منه آلاف الأطباء على مدار الـ 3 أيام الماضية في 31 تخصص مختلف.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا للتخصصات الطبية، إلى عقد 47 جلسة علمية، من ضمنها 33 جلسة نقاشية و14 ورشة عمل، ضمت 375 متحدثًا من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب، وبالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية والدولية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد تفقد عدداً من أجنحة المعرض الخاص بالمؤتمر الممثلة عن بعض الشركات المصرية والعالمية التى لها العديد من الاسهامات الفعالة في القطاع الصحي، مشيداً بمشروعات العارضين التي تتماشى مع الجهود المبذولة تجاه مختلف القضايا الصحية وخاصة القضية السكانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من العارضين حول المشروعات التى تم تنفيذها بمختلف المنشآت ىالصحية في مصر، مؤكداً تشجيعة للأفكار والحلول التى تقدمها تلك الشركات في المجال الصحي لتعزيز رؤية مصر نحو التحول الرقمي وخلق مناخ آمن للاستثمار في المجال الصحي بمصر.

ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية إقامة مثل تلك المعارض على هامش المؤتمرات العالمية، بما يسهم في فتح آفاق تعاونية جديدة وعقد الشراكات المختلفة في شتى مجالات الصحية مع الهيئات والمؤسسات العالمية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه عقب تفقد الوزير للمعرض التقى نظيره النيبالي، موهان بهادور، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.