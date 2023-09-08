مسئول أوكرانى يتهم إيلون ماسك بارتكاب الجرائم وعرقلة الهجوم بإغلاق "ستارلينك"

اتهم مسئول أوكراني كبير إيلون ماسك "بارتكاب الشر" بعد أن كشفت سيرة ذاتية جديدة عن تفاصيل حول كيفية قيام رجل الأعمال بإغلاق شبكة الاتصالات الفضائية Starlink الخاصة به بالقرب من ساحل القرم العام الماضي، لعرقلة هجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية على السفن الحربية الروسية.

وفي بيان على موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر، والتي يملكها ماسك، كتب مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك أن تدخل ماسك أدى إلى مقتل مدنيين، واصفًا إياهم بـ"ثمن مزيج من الجهل والأنا الكبيرة".

ويقول المسئول إن إيلون ماسك أمر بإيقاف تشغيل ستارلينك أثناء الهجوم على أوكرانيا.



عدم السماح للطائرات الأوكرانية



من خلال عدم السماح للطائرات الأوكرانية بدون طيار بتدمير جزء من الأسطول الروسي عبر تدخل ستارلينك، سمح @elonmusk لهذا الأسطول بإطلاق صواريخ كاليبر على المدن الأوكرانية.

وكتب بودولياك: "نتيجة لذلك، يُقتل مدنيون وأطفال".

وأضاف: لماذا يرغب بعض الناس بشدة في الدفاع عن مجرمي الحرب ورغبتهم في ارتكاب جرائم القتل؟ وهل أدركوا الآن أنهم يرتكبون الشر ويشجعون على الشر؟

ودافع ماسك عن قراره قائلاً إنه لا يريد أن تكون شركته SpaceX متواطئة بشكل صريح في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" مقتطفات من السيرة الذاتية لإيلون ماسك التي كتبها والتر إيزاكسون، والتي وصفت كيف كانت غواصات مسلحة بدون طيار تقترب من الأسطول الروسي بالقرب من ساحل القرم عندما "فقدت الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ دون ضرر".

وتزعم السيرة الذاتية، المقرر نشرها يوم الثلاثاء المقبل، أن ماسك أمر مهندسي ستارلينك بإيقاف الخدمة في منطقة الهجوم بسبب قلقه من أن يرد فلاديمير بوتين بأسلحة نووية على الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

كما وافق ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Tesla للسيارات الكهربائية وشركة SpaceX لصناعة الصواريخ والمركبات الفضائية، في البداية على توريد أجهزة Starlink إلى أوكرانيا بعد أن أدى الغزو الروسي واسع النطاق إلى تعطيل الاتصالات الأوكرانية. لكن يقال إنه أعاد التفكير بعد أن نجحت كييف في صد الهجوم الروسي الأولي وبدأت في الهجوم المضاد.

وسبق أن تورط ماسك في خلاف على وسائل التواصل الاجتماعي مع المسؤولين الأوكرانيين، بما في ذلك الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حول أفكاره لإنهاء الغزو الروسي.

وفي سياق متصل، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة Musk's X بالسماح للدعاية الروسية حول أوكرانيا بالانتشار على موقعها على الإنترنت.

ووجدت دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية، الهيئة الإدارية للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن "مدى ونفوذ الحسابات المدعومة من الكرملين قد زاد بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2023".

وقالت الدراسة إن زيادة وصول الدعاية الروسية عبر الإنترنت "كان مدفوعًا إلى حد كبير بتويتر، حيث زاد التفاعل بنسبة 36% بعد أن قرر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك رفع إجراءات التخفيف عن الحسابات المدعومة من الكرملين".