كابونجا في خطر.. هاجمه مرض خطير ويعاني من تدهور حالته الصحية

يعيش اللاعب السابق أشرف كابونجا، لاعب أندية بلدية المحلة وغزل المحلة حالة مرضية صعبة تسببت في تدهور حالته الصحية ووضعه في مأزق مالي، خاصة بعد تخلي الجميع عنه.

وفقًا لزوجته أُصيب كابونجا بورمٍ خبيث في البنكرياس، وقد مر عليه عامٌ من تلقيه العلاج الكيميائي، وقبل 3 أسابيع، خضع لعملية دعامة في القلب ودخل في غيبوبة، وحاليًا يعيش بمساعدة أجهزة الأكسجين ولم يتم تحديد ما إذا كان قد يعود للحياة مرة أخري أم لا.

وأشرف كابونجا كان من اللاعبين الذين حملوا لواء الدفاع عن أندية الغزل والبلدية في الملاعب، ولقد حارب من أجلهم ودافع عن ألوانهم وأحد من تربطهم بالجماهير علاقات طيبة، وقد وعدت بعض رجال الأعمال الذين تعاملوا معه بدعمه في هذه المحنة الصعبة، وحسب أسرته لم يساعده أحد.

تضيف زوجة نجم غزل المحلة والبلدية السابق، بسبب مرض أشرف كابونجا، أصبحت الأسرة مفلسة، حيث قامنا ببيع السيارة وصرفنا أكثر من نصف مليون جنيه على علاجه.

معاناة الأسرة عقب مرض عائلها الوحيد

وتعاني أسرة كابونجا من صعوبات مالية ويتساءلون عما إذا كان هناك من سيفي بوعده لهم ولأشرف أنه سيقوم بدعمهم وتوفير احتياجاتهم، في الوقت الحالي الذي يحارب أشرف بين الحياة والموت منذ ثلاثة أسابيع.

أضافت زوجة اللاعب أنه من الممكن أن يكون أصدقاء أشرف قد إعتبروه قد توفي بالفعل، حيث توقفت جميع وسائل الاتصال به بعد العملية الجراحية وتدهور حالته الصحية، ولا يسأل علينا أحد من زملائه ولا إدارات الأندية وكل من وعده بمساعدته في رحلة علاجه تخلي عنا.

وأنهت السيدة حديثها قائلة: من المؤسف أن يتخلى رجال الأعمال واتحاد الكرة وأندية البلدية والغزل المحلة عن لاعبهم بهذا الشكل، مناشدة الجميع رجال الأعمال والاتحاد والنوادي التدخل وتقديم المساعدة المناسبة لأشرف كابونجا، وذلك لإنقاذه من هذه الأزمة الصحية والمالية التي يعاني منها حاليًا.