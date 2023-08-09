نجوم الغربية القدامى يتحدثون لـ"الدستور" عن "كابيتانو مصر": يرقى بمستوى الرياضة المصرية

قال ناصر النني، نجم نادي بلدية المحلة الأسبق، ووالد نجم مصر ونادي الأرسنال محمد النني، إنه فخور بالمشاركة في دعم الشباب الموهوب وتشجيعه على تحقيق النجاح والتفوق، في مجالهم الرياضي المفضل، من خلال "كابيتانو مصر" المشروع الأضخم في مجال اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف النني الكبير، أن مثل هذه الفعاليات التي ترقى بمستوى الرياضة المصرية، وتبدع في اكتشاف الموهوبين على مستوى الجمهورية، لإبراز أفضل العناصر الرياضية في لعبة كرة القدم، وتقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية، مما يحقق التميز في انتقاء الأفضل منهم، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى عناصر من الشباب المتميز، الذي يثري الرياضة لتحقق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم.

فيما قال محمد سمير، نجم بلدية المحلة، نحن في العصر الذهبي، وتعد مبادرة "كابيتانو مصر" خطوة هامة نحو تطوير كرة القدم في مصر وتشجيع المواهب الشابة على التفوق وتحقيق إمكاناتها الكاملة، من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على المستقبل الرياضي للبلاد، حيث سيسهم في متابعة وتطوير المواهب الشابة في كرة القدم، وتعزيز مكانة مصر كمرجع رياضي قوي في المنطقة.

بينما أكد أكرم عبد المجيد، نجم بلدية المحلة والزمالك الاسبق، أن البرنامج يعمل على حل مشكلة اكتشاف المواهب، إذ أن هناك مواهب كثيرة جدا فى الربوع والنجوع وجميع المحافظات المصرية بما فى ذلك المحافظات الحدودية، مضيفًا أنه فى الماضى، كان لدينا الكشاف الذى يجوب المحافظات ويذهب إلى مراكز الشباب للرهان على أفضل اللاعبين وتصعيدهم إلى الدورى الممتاز، لكن برنامج كابيتانو مصر ذهب إلى اللاعبين فى عقر دارهم واختبرهم واختار أفضلهم.

فيما قال عبد اللطيف الدوماني، نجم غزل المحلة والزمالك الأسبق، إن الهدف الأساسى للبرنامج اختيار أبرز المواهب وإعداد جيل يحقق إنجازات وبطولات ويحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويعول لنا البرنامج أن يكتشف مواهب عديدة، مضيفًا أن الرياضة في صدارة القوة الناعمة ولا بد من الاهتمام ورعاية المواهب والعمل الجاد لاكتشاف المواهب.

وقال الدكتور فتحي سليم، مدير الكرة بنادي طنطا، إن هذا البرنامج المحترم يأتي في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير كرة القدم في مصر، وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذه الرياضة الشعبية وتحفيزهم على العمل الجاد والمثابرة لتحقيق طموحاتهم في هذا المجال.

وأكد سليم، أن هناك عدد كبير من الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، يتم اختبار قدراتهم ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية، كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات من مدربين محترفين ذوي خبرة عالية، بهدف تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم الكروية، وهو من الأهداف الهامة لهذا المشروع القومي.

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