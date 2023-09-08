الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين قرب مركز اقتراع فى خيرسون

دمرت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، مسيرتين جويتين أوكرانيتين قرب مركز اقتراع في بلدية سكادوفسك بمقاطعة خيرسون الأوكرانية التي أصبحت روسية بعد تنظيم استفتاء في سبتمبر من العام الماضي، حسب ما أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات بالمقاطعة مارينا زاخاروفا.

وقالت "زاخاروفا" في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية: إنه "في منطقة بلدية سكادوفسكي، تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار معاديتين على مقربة من مراكز الاقتراع. ولو أصابت هذه المسيرات المعادية أهدافها، كان سيسفر عن ذلك دمار ووقوع ضحايا".

وتشهد مراكز الاقتراع في مقاطعة خيرسون، في 8 سبتمبر- اليوم الأول للتصويت، انتخابات البرلمان الإقليمي وانتخاب نواب المجالس المحلية.

يوم التصويت الموحد

وفتحت مراكز الاقتراع الروسية صباح، اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر2022.

وفي المجموع، يجري هذا العام في إطار ما يسمى "يوم التصويت الموحد" أكثر من 4 آلاف عملية انتخابية، حيث تشهد 21 منطقة انتخابات مباشرة لقادتها، بينها انتخابات عمدة موسكو وحاكم مقاطعة موسكو، فيما تجري في 20 من الأقاليم الروسية انتخابات نواب الهيئات التشريعية المحلية، وفي 17 منطقة انتخابات بلدية.

كما تجري هناك أيضا انتخابات تكميلية لمجلس الدوما الروسي في أربع دوائر انتخابية فردية.

التصويت يستمر ثلاثة أيام

وفي معظم المناطق يستمر التصويت على مدى ثلاثة أيام، حيث ستكون أبواب مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي وستغلق الأحد 10 سبتمبر.

وتتميز انتخابات هذا العام بأنها الأولى التي تشارك فيها 4 كيانات روسية جديدة هي جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوريجيا.