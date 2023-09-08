باحث لـ"القاهرة الإخبارية": الهند تسعى لإظهار نفسها كقوة عظمى خلال قمة العشرين

قال الباحث السياسي، مسلم عمران، إن الهند تسعى لإظهار نفسها كقوة عظمى صاعدة خلال قمة العشرين عبر طرح أجندتها الخاصة.

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن قمة العشرين تضم دولًا مختلفة في الأجندات والإمكانات والأهداف.

وتابع: "لا شك أن الهند تريد أن تروّج لنفسها كدولة ترعى مصالح الجنوب، وبدأت تصعد وتسهم في شكل النظام الدولي"، مشيرًا إلى أن القمة ستتناول قضايا التنمية المستدامة وإعادة هيكلة ديون الدول النامية، والتطرق لبعض الأزمات التي تواجه العالم.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين الدول الغنية والفقيرة أمر صعب، مؤكدًا أن الهند تريد إظهار نفسها كجسر بين دول الشمال والجنوب بحيث تقنع الدول الأكثر ثراءً مثل دول مجموعة السبع بأن يساهموا في تخفيف ديون الدول النامية.

واستكمل: "قمة العشرين في الهند تسعى لصياغة قرارات تعالج الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي على الصعيدين الاقتصادي والمالي".