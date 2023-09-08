الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفدة إكسترا نيوز: قمة العشرين ستتناول تحقيق التوزيع العادل للموارد بين الدول النامية والمتقدمة

قمة العشرين
قمة العشرين

قالت إنجي طاهر، موفدة إكسترا نيوز من نيودلهي، إننا في انتظار وصول القادة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان قد دُعى إلى حضور قمة العشرين كضيف شرف رئيسي، أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى مصر منذ عدة أسابيع. 

وأضافت "طاهر" خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الرئيس السيسي بدوره قَبِل الدعوة، وأكد ثقة مصر في رئاسة هندية فعالة لهذه القمة التي من المتوقع أن تناقش عددًا من الملفات الهامة في ظرف دقيق للغاية.

وتابعت: "نتحدث عن ظروف جيوسياسية دقيقة، كما أننا نتحدث عن بعض الخلافات حتى بين الدول الأعضاء في G20، ربما هناك بعض من هذه الدول لن تحضر هذه القمة، وهذه ليست أول مرة، وأيضًا نتحدث عن عدد من الملفات على رأسها التنمية المستدامة وكيفية تحقيق التوزيع العادل للموارد بين الدول النامية والدول المتقدمة".

 

حضور الرئيس السيسي للقمة مؤشر غاية في الأهمية

 

وأوضحت موفدة إكسترا نيوز من نيودلهي أن حضور الرئيس السيسي للقمة هو مؤشر غاية في الأهمية، حيث إنه يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف إلى حضور اجتماعات قمة العشرين.

 

وأردفت: الرئيس السيسي سيركز على القضايا التي تخص الدول النامية بشكل عام، والدول الإفريقية بشكل خاص، مؤكدة أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحمل على عاتقه الحديث عن متطلبات القارة الإفريقية واحتياجاتها في التنمية المستدامة وأشكال التعاون بين الدول الإفريقية والدول المتقدمة.

قمة العشرين قمة العشرين الهند تحقيق التوزيع العادل للموارد الدول النامية والمتقدمة موفدة اكسترا نيوز

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