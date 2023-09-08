الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأردن يستضيف الحدث الإقليمى Adventure ELEVATE Near East

عبد الرزاق عربيات
عبد الرزاق عربيات

في الأردن، ووفق ترتيبات ثقافية وسياحية وفنية، وعبر ترتيبات مهمة عربيًا ودوليًا، تستضيف هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبالتعاون مع جمعية Adventure Travel Trade Association (ATTA)، بهدف تنمية ثقافة المغامرة والترفية الحدث الإقليمي الأبرز المعني بسياحة المغامرة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، Adventure ELEVATE Near East، خلال الفترة من 12-14 أكتوبر المقبل.

وصرح المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، بأن الأثر الاقتصادي في استقطاب الأعمال السياحية الجديدة إلى الأردن من خلال استضافة Adventure NEXT Near East في الشرق الأوسط لثلاث سنوات متتالية بلغ ما يقرب 17 مليون دولار، آملين أن يتحول هذا إلى نمو سياحي مستدام للمنطقة ككل، كما أكد "عربيات" على أهمية الشراكة والتسويق السياحي للمملكة من خلال المكاتب السياحية التي تدعم التركيز على المغامرة والرفاهية والسفر المستدام والثقافي.

تجمع نشطاء السياحة والسفر

في حين أن نشطاء مجتمع المغامرة العالمية والسفر المستدام قد حضروا سنويًا من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالملتقى في أمريكا الشمالية منذ عام 2015، فقد تزايد الاهتمام باستقطاب هذا الحدث النشط لمناطق أخرى من العالم.

وتم استبدال ملتقى منظمة تبادل سياحة المغامرة (ATTA) السابق (AdventureNEXT) في الشرق الأدنى والذي أقيم في عامي 2017 و2018، وجرى في الأردن في عام 2019، بملتقى AdventureELEVATE Near East والذي سيجمع نشطاء السياحة، السفر، الترحال، ومحبي المغامرة والإعلام معًا لإبراز ملامح وجهة السفر النشطة تلك.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ATTA شانون ستويل، أن انعقاد هذا الحدث خلال ثلاث سنوات متتالية كان يرافقه زخم يتصاعد من Adventure NEXT في الأردن قبل جائحة كورونا التي فرضت استراحة وهدوءًا إجباريًا في الحركة السياحية، وأضاف نحن متشوقون للعودة مع Adventure ELEVATE Near East من خلال ما يقدمه الأردن من مزيج قوي من الثقافة والطبيعة والنشاط لمجتمع ATTA لتجربته ثم مشاركته مع المسافرين والمتابعين.

وتشير الأبحاث التي أجرتها ATTA's 2022 Adventure Travel Snapshot بقوة أيضًا إلى أن أكبر محفزات السفر للمغامرة تركز على التجارب الجديدة، بعيدًا عن الوجهات المزدحمة، والسفر مثل السكان والمجتمع المحلي مع وجود أماكن في البحر الأبيض المتوسط على قمة الوجهات الأكثر شهرة.

السياحة السفر تنشيط السياحة الأردن المغامرة

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