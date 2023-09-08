تفاصيل التقديم في مدارس "ابدأ" الوطنية بمحافظة دمياط

أعلن المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن دعوة مدارس "ابدأ الوطنية" طلابها للتقدم للمقابلة في مكتبة دمياط العامة، حيث أن مدارس"ابدا الوطنية" قلعة جديدة من قلاع التعليم الفني في دمياط قلعة صناعات مصر.

ودعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، طلاب دمياط الذين قدموا للالتحاق بها علي الموقع الاليكتروني وتم التواصل معهم للتقدم للمقابلة في مكتبة دمياط العامة يوم الاثنين٩/١١ بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر، كما تدعو الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم الاليكتروني أو لم يتم التواصل معهم يوم الثلاثاء ٩/١٢ علما بأن مازال موقع وزارة التربية والتعليم يتقبل طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس ابدا الوطنية .

يذكر أن شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS ، والذي يستهدف تطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني، طبقًا للمعاير الدولية، بمختلف أنحاء الجمهورية، وفي المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتي يحتاجها سوق العمل .

وفي هذا الإطار، تم البدء في تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية بدمياط وتحويلها إلى مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.

كما عقد "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد 2023/2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور منال عوض، محافظ دميـاط، بحضور جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بدمياط وعبد العليم جمعة وكيل المديرية، وغادة بيضون، مدير عام التعليم الفني، وإيناس عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية، وزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام.