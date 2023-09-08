افتتاح 3 مساجد جديدة بـ11مليونًا و200 ألف جنيه فى 3 مراكز بالبحيرة

قامت مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة، برئاسة الدكتور محمد أبو حطب، اليوم، بافتتاح ثلاثة مساجد جديدة في مراكز "أبو المطامير، دمنهور، حوش عيسى"، وذلك بتكلفة إجمالية 11 مليونا و200 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على بناء المساجد في جميع أنحاء المدن والقرى، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في بناء المساجد بمدن ومراكز المحافظة لتسهيل إقامة الشعائر الدينية وتوفير خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد في جميع أنحاء المحافظة.

افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة

وأكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة البحيرة، أنه تم اليوم الجمعة افتتاح مسجد التوحيد في عزبة فرحات التابعة لدائرة مركز شرطة أبو المطامير على مساحة 110 أمتار مربعة بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد عزبة الناموس في عزبة البرنوجي التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور على مساحة 200 متر مربع بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الفتح في قرية أباظة التابعة لدائرة حوش عيسى على مساحة 110 أمتار مربعة بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه.

خطبة الجمعة تحت عنوان "حال النبى مع ربه"

كما أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن خطبة الجمعة اليوم، جاءت تحت عنوان "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه"، وأن المتأمل في حال خاتم أنبياء الله ورسله سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم ) يدرك أنه (عليه الصلاة والسلام) كان أشد الناس حبا لربه سبحانه، وأكثرهم خشية له، وأعظمهم رجاء فيه، وكان (عليه الصلاة والسلام) يأنس بمناجاة ربه سبحانه، ويهنأ بقربه (عز وجل).