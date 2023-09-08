الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بـ11مليونًا و200 ألف جنيه فى 3 مراكز بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة، برئاسة الدكتور محمد أبو حطب، اليوم، بافتتاح ثلاثة مساجد جديدة في مراكز "أبو المطامير، دمنهور، حوش عيسى"، وذلك بتكلفة إجمالية 11 مليونا و200 ألف جنيه. 

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على بناء المساجد في جميع أنحاء المدن والقرى، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في بناء المساجد بمدن ومراكز المحافظة لتسهيل إقامة الشعائر الدينية وتوفير خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد في جميع أنحاء المحافظة.

افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة 

وأكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة البحيرة، أنه تم اليوم الجمعة افتتاح مسجد التوحيد في عزبة فرحات التابعة لدائرة مركز شرطة أبو المطامير على مساحة 110 أمتار مربعة بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد عزبة الناموس في عزبة البرنوجي التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور على مساحة 200 متر مربع بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الفتح في قرية أباظة التابعة لدائرة حوش عيسى على مساحة 110 أمتار مربعة بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه.

خطبة الجمعة تحت عنوان "حال النبى مع ربه"

 كما أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن خطبة الجمعة اليوم، جاءت تحت عنوان "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه"، وأن المتأمل في حال خاتم أنبياء الله ورسله سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم ) يدرك أنه (عليه الصلاة والسلام) كان أشد الناس حبا لربه سبحانه، وأكثرهم خشية له، وأعظمهم رجاء فيه، وكان (عليه الصلاة والسلام) يأنس بمناجاة ربه سبحانه، ويهنأ بقربه (عز وجل).

افتتاح مسجد افتتاح ٣ مساجد محافظة البحيرة الاوقاف بالبحير محمد ابو حطب

مواد متعلقة

ضبط 10 أطنان سكر تموينى ناقص الوزن قبل توزيعها بالبحيرة

ضبط 5000 لتر سولار وبنزين قبل البيع بالسوق السوداء بالبحيرة

قطار «كابيتانو مصر» يصل البحيرة لاختبار مواهب 3 محافظات

تحصين 191 ألف رأس ماشية منذ بدء الحملة القومية في البحيرة

الشيخ ممدوح عامر يعزى الإعلامى محمد الباز فى وفاة والده (صور)

نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالدلنجات

"حياة كريمة" تخدم الفلاحين فى البحيرة: "تبطين الترع والمصارف"

وكيل التعليم بالبحيرة: سنواجه أى محاولة غش بكل شدة وحزم

الأكثر قراءة

سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

"صنع فى مصر".. الغزل والنسيج المصرى يتجاوز خسائره ويستعيد "عرشه الذهبى"

شرعوا في قتله.. عصابة بني سويف وراء سرقة سائق تاكسي بالإكراه في الشروق

الرئيس السيسى يصل الهند للمشاركة فى قمة العشرين

ضبط بقال يبيع أدوية وألعابًا نارية فى سوبر ماركت بروض الفرج

عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط.. ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية