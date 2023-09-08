الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى يشارك فى قمتها.. كل شىء عن مجموعة العشرين (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان: "كل ما تريد معرفته عن مجموعة العشرين".

معلومات عن مجموعة العشرين:

- تتألف من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

- أسست في أعقاب الأزمة المالية لعامي 1997 و1998.

- تعد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي.

- تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره.

- تهدف إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي.

- من أهدافها أيضًا تطوير آليات فرص العمل.

- يمثل أعضاء المجموعة نحو 85 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي.

- تشكل اقتصادات المجموعة 75 بالمائة من حجم التجارة العالمية.

- تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في المجموعة تليها الصين.

العشرين دول مجموعة العشرين مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين كل ما تريد معرفته عن مجموعة العشرين

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