السيسى يشارك فى قمتها.. كل شىء عن مجموعة العشرين (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان: "كل ما تريد معرفته عن مجموعة العشرين".
معلومات عن مجموعة العشرين:
- تتألف من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.
- أسست في أعقاب الأزمة المالية لعامي 1997 و1998.
- تعد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي.
- تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره.
- تهدف إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي.
- من أهدافها أيضًا تطوير آليات فرص العمل.
- يمثل أعضاء المجموعة نحو 85 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي.
- تشكل اقتصادات المجموعة 75 بالمائة من حجم التجارة العالمية.
- تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في المجموعة تليها الصين.