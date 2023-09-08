السيسى يشارك فى قمتها.. كل شىء عن مجموعة العشرين (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان: "كل ما تريد معرفته عن مجموعة العشرين".

معلومات عن مجموعة العشرين:

- تتألف من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

- أسست في أعقاب الأزمة المالية لعامي 1997 و1998.

- تعد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي.

- تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره.

- تهدف إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي.

- من أهدافها أيضًا تطوير آليات فرص العمل.

- يمثل أعضاء المجموعة نحو 85 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي.

- تشكل اقتصادات المجموعة 75 بالمائة من حجم التجارة العالمية.

- تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في المجموعة تليها الصين.