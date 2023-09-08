الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سطوحى: مشاركة الرئيس فى قمة العشرين ستسهم فى زيادة العلاقات الاقتصادية

المهندس سطوحي مصطفى
المهندس سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان

قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين في الهند ستكون لها آثار إيجابية هامة على المستوى الاقتصادي. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول المشاركة في قمة العشرين، حيث سيكون هناك فرصة للقاءات والحديث مع رؤساء الدول المشاركة.

وأوضح أن من بين الآثار الإيجابية العمل على تنمية الاستثمارات الأجنبية في مصر ودعم الاستثمار الأجنبي في مصر في إطار تنمية الاقتصاد القومي. 

وأكد رئيس جمعية مستثمري أسوان أن المشاركة ستسهم في عرض الرؤية المصرية حول تنمية الاستثمارات في الدول النامية في إفريقيا..

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