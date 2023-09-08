زعماء العالم يتوافدون على قمة مجموعة العشرين بالهند.. ومصر على رأس المشاركين

قالت صحيفة "فاينانشيال إكسبرس" الهندية، إن زعماء العالم يجتمعون في العاصمة الهندية نيودلهي؛ لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، وتشارك مصر في القمة بدعوة من رئيس وزراء الهند.

وتستضيف العاصمة الهندية، على مدار يومين، شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ويون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ورجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من بين آخرين، ومن المتوقع أن يبدأ وصول هؤلاء القادة اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وستُعقد قمة مجموعة العشرين في مركز بهارات ماندابام للمؤتمرات، مع التركيز بشكل أساسي على القضايا المُلحّة مثل الاقتصاد والبيئة والتنمية المستدامة.

وقالت الصحيفة إن هذه القمة سيغيب عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي المرة الأولى منذ صعوده إلى السلطة في عام 2012، وأيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تفاصيل مشاركة مصر فى قمة العشرين

وكان قد أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسى بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

وتنطلق قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي خلال الفترة من 9- 10 سبتمبر الجاري، لتكون تتويجًا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسئولين والمجتمعات المدنية.

كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.