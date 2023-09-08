الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بترويج المخدرات في دار السلام والبساتين

متهمين
متهمين

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن حملاتها المكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة. 

وتمكنت تلك الجهود بقيادة اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لـ مباحث القاهرة من ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دارالسلام وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض"مطواة").

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر"الآيس - الهيروين" - ميزان حساس).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اللواء أشرف الجندي مسجلين في دار السلام ديلر البساتين قسم شرطة البساتين حملة لمباحث القاهرة ضبط تجار المخدرات عقوبة الاتجار بالمخدرات

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