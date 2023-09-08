الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قومي البحوث وعلوم البحار ينفذان مشروعا لتحسين جودة وإطالة العمر التخزيني لمنتجات الأسماك

منتجات الأسماك
منتجات الأسماك

ينفذ قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع قسم تصنيع وتكنولوجيا الأسماك بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مشروعا بحثيا "تطبيقات الجسيمات النانوية لتحسين الجودة وإطالة العمر التخزيني لبعض منتجات الأسماك"، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطويع الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية. 

وقال الدكتور أحمد محمد سعيد حسنين أستاذ ورئيس قسم الصناعات الغذائية بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية الباحث الرئيسي للمشروع من المركز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - إن الأسماك ومنتجاتها من الأغذية سريعة الفساد لذا يهدف المشروع إلى تقييم جودة وسلامة بعض أنواع الأسماك الاقتصادية من المصايد السمكية المصرية ودراسة طرق إطالة فترة تخزينها.

وأضاف أنه تم بالتعاون مع الباحث الرئيسي للمشروع بالمعهد القومي لعلوم البحار الدكتور عبدالرحمن سعيد تعلب أستاذ ورئيس قسم تصنيع وتكنولوجيا الأسماك، تقدير الخصائص الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية والحسية والمعادن الثقيلة لبعض أنواع الأسماك وفي مواسم مختلفة خلال عام 2022-2023.

وأوضح أن المشروع تناول أيضا استخلاص بعض المركبات النشطة بيولوجيا من مخلفات بعض القشريات وتقييم خصائص جودتها، ثم تلى ذلك تحويلها إلى الصورة النانومترية لتحسين خواص جودتها، علاوة على ذلك تم تحسين خواص جودة الجسيمات النانومترية عن طريق تدعيمها ببعض المستخلصات النباتية التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للميكروبات.

تصنيع بعض منتجات الأسماك سريعة التداول

 

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وأشار إلى أنه تم تقييم تأثير تلك الجسيمات النانومترية النشطة بيولوجيا التي تم إنتاجها كمواد مضافة في تصنيع بعض منتجات الأسماك سريعة التداول مثل (لانشون، سجق، بسطرمة، أصابع وبرجر السمك). 

وبين أنه تم كذلك تصنيع أغشية غذائية قابلة للأكل والتي يمكن استخدامها في عمليات تغليف الأسماك سواء الأسماك الطازجة أو منتجاتها المصنعة في ظروف تخزين وعلى درجات حرارة مختلفة لزيادة مدة الصلاحية وتحسين صفات جودة الأسماك ومنتجاتها.

القومي للبحوث الصناعات الغذائية الجسيمات النانوية لبحث العلمي التعليم العالي تكنولوجيا الأسماك

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