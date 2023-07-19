بروتوكول تعاون بين "آداب بنها" والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وقع الدكتور الدكتور محمد أبوعرب، عميد كلية الآداب جامعة بنها، بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي مثله الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز، وبحضور الدكتور عربى الطوخي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشؤون البيئة، ويهدف البروتوكول إلى خلق حلقة اتصال وتعاون بين الطرفين من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة المهتمة بتفعيل مفهوم المشاركة وتكامل الجهود والتعاون الذي من شانه تطوير وأعمال المؤسسات كما يهدف إلى تحقيق الأهداف العملية والتدريبية والبحثية والتطبيقية للسياسات المنبثقة عن النظام الأساسي لكل من الطرفين.

أكد الدكتور محمد أبوعرب، أن البروتوكول يساعد الباحثين في المجالات والتخصصات المختلفة من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، وتحقيق الاستفادة الكبري من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبة والبحثية المتاحة لدي الطرفين، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنص علي التعاون في إجراء البحوث الاجتماعية والتدريب ودراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة بمحافظة القليوبية، ووضع استراتيجيات الحلول وتنفيذها، والاستفادة من إمكانات الكلية في تنفيذ المشرورعات البحثية التطبيقية في العلوم الاجتماعية.

ووجه أبوعرب الشكر إلى أساتذة قسم الاجتماع بكلية آداب بنها الذين عملوا لفترة على بناء وإتمام هذا البروتوكول الذى سيعود بالنفع على القسم وعلى طلاب وطالبات الكلية.