رابط تسجيل الرغبات.. موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023.. الأكثر بحثا من الطلاب في الساعات الماضية، بعدما أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفنى بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للطلاب ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني عن بدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية لعام 2023 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، وسيستمر تنسيق الدبلومات الفنية حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، هو الشغل الشاغل لكثير من الطلاب حاليا، وذلك بعد فتح مرحلة التنسيق للدبلومات الفنية ليقوم يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية لعام 2023، حسب المؤهلات التالية:

- دبلوم المدارس الثانوية (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) بنسبة 60% فأكثر.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر، وذلك للطلاب الحاصلين على:

1. دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، الصناعية، سياحة وفنادق، الخدمة الاجتماعية).

2. دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) بنظام الخمس سنوات.

3. دبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

يمكن لطلاب دبلوم التمريض (شعبة تمريض) في المعاهد الفنية التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) الحصول على قبول بنسبة 75% أو أكثر.

وبالنسبة للطلاب الذين حصلوا على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة تتراوح بين 65% و 75%، يمكنهم تقديم أوراقهم مباشرة إلى المعاهد العالية الخاصة بالخدمة الاجتماعية وسيتم قبولهم في الفرقة الثالثة.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024

سنشرح لكم الخطوات اللازمة لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية لعام 2024.

يجب على الطلاب الإنتهاء من إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساءً، في آخر يوم من المرحلة المحددة والموافق يوم الخميس 14/9/2023.

لتسجيل الرغبات، يجب الدخول على رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 المتاح عبر الإنترنت من هنــــــــا.

يجب اختيار شهادة الثانوية الفنية وتحديد نظام 3 سنوات أو 5 سنوات، ثم كتابة رقم الجلوس والرقم السري المدون على شهادة النجاح.

يجب إعادة كتابة الرقم التأكيدي للتأكد من أنه تم إدخال الرغبات بواسطة الطالب وليس روبوت. بعد ذلك، يجب اختيار الرغبات المفضلة من بين القائمة المتاحة على الشاشة وترتيبها وفقاً لرغبات الطالب مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

في حال وجود أي استفسار، يمكن الاتصال على رقم (15999).