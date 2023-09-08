الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحي ذكري الطوباوي فرانشيسكو ماريا

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى الطوباوي فرانشيسكو ماريا للصليب كاهن ومؤسس جمعية المخلص الإلهي.

ونرصد أبرز المعلومات وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني:

ولد يوهان بابتيست جوردان في 16 يونيه 1848 في قرية جورتويل الصغيرة في جنوب غرب بادن، على بعد بضعة كيلومترات من عاصمة المنطقة فالدشوت، بالقرب من الحدود مع سويسرا فى ألمانيا.

وكان الابن الثاني للورينزو وبييترو نوتبورجا. وفي اليوم التالي تم تعميده في كنيسة الرعية المحلية باسم يوحنا المعمدان.