الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحي ذكري الطوباوي فرانشيسكو ماريا

كنيسة
كنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى الطوباوي فرانشيسكو ماريا للصليب كاهن ومؤسس جمعية المخلص الإلهي. 

ونرصد أبرز المعلومات وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني:

 ولد يوهان بابتيست جوردان في 16 يونيه 1848 في قرية جورتويل الصغيرة في جنوب غرب بادن، على بعد بضعة كيلومترات من عاصمة المنطقة فالدشوت، بالقرب من الحدود مع سويسرا فى ألمانيا. 

وكان الابن الثاني للورينزو وبييترو نوتبورجا. وفي اليوم التالي تم تعميده في كنيسة الرعية المحلية باسم يوحنا المعمدان.

  • وعلى الرغم من أنه شعر بدعوة الكهنوت منذ سن مبكرة، إلا أنه اضطر إلى العمل كرسام ومصمم ديكور لمساعدة أسرته الفقيرة ماليا. في عام 1869 بدأ في تلقي دروس خصوصية مع أصدقائه الكهنة في فالدشوت، ثم التحق بالمدرسة في كونستانس. خلال دراسته الثانوية، عانى جوردان كثيرًا مع العلوم ولكن في الوقت نفسه، طور موهبته في اللغات. وفي الامتحان النهائي قدم مقالاً بثماني لغات أوروبية وواحداً بأربع لغات.
  • بفضل كرم المعلمين والمحسنين، تمكن أخيرًا من دخول المدرسة اللاهوتية ، وبعد إتمامه جميع الدراسات الفلسفية واللاهوتية، سيم كاهناً في سن التاسعة والعشرين يوم 21 يوليو 1878م . بعد رسامته، لم يتمكن دون يوهان المعمدان من شغل منصب رعوي في وطنه، بسبب القوانين المناهضة للكنيسة الكاثوليكية.
  • ثم توجه إلى روما لدراسة اللغات الشرقية التي كان لديه بعض المعرفة بها. غادر بعد ذلك في رحلة إلى القاهرة ومن ثم إلى مركز الدراسات المارونية في عين ورقة (لبنان) ليتعمق في دراسته للغات.
  • كما قام أيضًا برحلة حج إلى الأراضي المقدسة وقضى وقته في التفكير والصلاة من أجل فكرة بدأت تنضج: تأسيس منظمة من شأنها توحيد الكاثوليك من جميع المستويات للدفاع عن الإيمان ونشره.
     
  • وفور عودته إلى روما في أغسطس 1880 حصل على البركة البابوية. ثم بدأ بإنشاء المستويات الثلاثة للجمعية التعليمية الرسولية، فأنشأ المستوى الأول في 8 ديسمبر 1881م . في كنيسة القديسة بريجيدا، في روما، بدأ جمعية المخلص الإلهي (المخلصون). 
     
  • وبعد حوالي عام، تتجسد مشاريعه في تأسيس هيئة رهبانية: باسم "جمعية المخلص الإلهي" للرجال. بعد سبع سنوات، في 8 ديسمبر 1888، أسس في تيفولي، بالتعاون مع الطوباوية ماريا ديلي أنجيلي (المولودة: تيريزا فون فولينويبر)، جماعة راهبات المخلص الإلهي ( المخلصات).  
    وراهبات المخلص الإلهي للنساء. في 11 مارس 1883، وقدم نذوره الرهبانية، وغير اسمه إلى الأب فرانشيسكو ماريا للصليب . لقد أمضى بقية حياته يعمل بلا كلل على ترسيخ الهيئة الرهبانية المنشأة الجديدة.
  • في البداية قبل ولاية آسام الرسولية في الهند، المعينة للآباء المخلصيين من قبل مجمع نشر الإيمان.فأرسل 12 عضواً.  في غضون سنوات قليلة، تم قبول بعثات أخرى في البرازيل وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الشرقية. في الفصل العام الأول لجمعية المخلص الإلهي، عام 1902
     
  • مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، انتقل إلى فريبورغ، في سويسرا المحايدة، ليقضي سنواته الأخيرة هناك. توفي في قرية تافرز السويسرية في 8 سبتمبر 1918. "إن حدس الطوباوي فرنسيس الكاريزمي قاد العديد من النساء والرجال من مختلف الأمم واللغات إلى اتباع الإنجيل، وبفضل عمل العائلة المخلصية ساهم في نشر رسالة الخلاص في أكثر من 50 دولة".ويتم تبجيل رفاته في الكوريا العامة لجمعية المخلص الإلهي، في طريق ديلا كونسيليازيوني 51 في روما، في كنيسة صغيرة خاصة.
     
  • وفي 14 يناير 2011 صدر المرسوم الخاص بالطبيعة البطولية لفضائله. لكن في 19 يونية 2020م، أصدر البابا  فرنسيس المرسوم المتعلق بالمعجزة التي تم الحصول عليها بشفاعته . سيتم التطويب في 15 مايو 2021م  خلال الاحتفال الرسمي، عند الساعة 10.30 صباحًا في بازيليك سان جيوفاني في لاتيرانو، والذي سيترأسه النائب العام لإبرشية روما  الكاردينال أنجيلو دي دوناتيسو ممثلاً للبابا فرنسيس
الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكري الطوباوي فرانشيسكو ماريا للصليب كاهن ومؤسس جمعية المخلص الإلهي الكنيسة

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