الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مالك سيارة طمس اللوحات المعدنية بالقاهرة

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" متضمنًا قيام قائد سيارة ملاكي بطمس لوحات السيارة بالقاهرة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لـ مباحث القاهرة، وتم ضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا صورة لسيارة ملاكي قام قائدها بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اللواء أشرف الجندي فريق بحث جنائى اللواء محمد عبدالل صورة سيارة ملاكي أجهزة وزارة الداخلية لوائح العقوبات في قانون المرور

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