وزير الإنتاج الحربي يوجه الشركات بضرورة التواصل الفعال مع العاملين

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي و المتحدث الرسمي للوزارة بأنه فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة التواصل مع العاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة، واطلاعهم على الموقف الحالي والخطط المستقبلية، وإشراكهم فى صنع القرارات وحل المشكلات التي تواجههم؛حيث نَظَّمَ قطاع التدريب لقاء مع العاملين بمقر قطاع التدريب بحلوان برئاسة المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب، وبحضور المهندس ناصر فؤاد محمد مستشار الوزير للقطاعات الحكومية.

التواصل مع العاملين بقطاع التدريب

و أكد "بكر" حرص المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب ، و المهندس ناصر فؤاد محمد مستشار الوزير للقطاعات الحكومية، على التواصل مع العاملين بقطاع التدريب والتعرف على مطالبهم وكذا مقترحاتهم لتطوير العمل ، إيماناً منه بضرورة العمل وفق روح الفريق، مؤكـداً على سعيه لتحقيق مطالب العاملين ، وتحديد توقيتات زمنية محددة لبحث تلك المطالب ، مع التأكيد على أن حقوق العاملين تقابلها واجبات لابد من القيام بها، مشيداُ بالدور الحيوي والفعال الذى يقوم به قطاع التدريب فى خدمة أهداف وزارة الإنتاج الحربى وتحقيق استراتيجيتها من خلال كافة المنشآت التعليمية والتدريبية التابعة لقطاع التدريب ؛ بما يمتلكه من إمكانيات تكنولوجية حديثة وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

مقترحات العاملين لتطوير خطط الإنتاج

و في سياق متصل أجتمع المهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بالعاملين بالقطاعات المختلفة بالشركة ، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتوفير سبل الراحة للعاملين بالشركة ، كما تم استعراض الموقف الحالي للشركة و مناقشة مقترحات العاملين لتطوير خطط الإنتاج ،مشيداً بدور العاملين الإيجابي في تطوير خطوط الإنتاج و النهوض بالشركة .