صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: أصبح لدينا 28 مركزًا علاجيًا فى 17 محافظة

قال الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق على مدار الـ10 سنوات الماضية شهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بملف تعاطي المخدرات في مصر، لافتًا إلى أنه على مستوى البنية التحتية أصبح لدينا 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة.

وأضاف وهبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أنه جارٍ الإعداد لإنشاء وافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام، منها مركزان في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الخدمات التي تقدم داخل المراكز التابعة للصندوق لا تقتصر فقط على سحب المخدر من المريض، ولكن تمتد إلى خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي، إضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعليم المتعافين على حرف تحتاجها سوق العمل، وهذا في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى للحد من الانتكاسة.

ولفت المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أنه تم إطلاق مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث وجهت وزيرة التضامن بالتكثيف حول تنفيذ أنشطة للمتعافين، كما أننا نتيح قروضًا لتمويل المشروعات من أجل دمجهم وإعانتهم على أعباء الحياة.

إتاحة كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا

وتابع: "تتم إتاحة كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا، وكل ذلك في سرية تامة وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى المحور الوقائي، حيث إننا على مدار الشهور الماضية أطلقنا أكبر برنامج وقائي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم".