الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: أصبح لدينا 28 مركزًا علاجيًا فى 17 محافظة

الإدمان
الإدمان

قال الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق على مدار الـ10 سنوات الماضية شهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بملف تعاطي المخدرات في مصر، لافتًا إلى أنه على مستوى البنية التحتية أصبح لدينا 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة.

وأضاف وهبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أنه جارٍ الإعداد لإنشاء وافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام، منها مركزان في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الخدمات التي تقدم داخل المراكز التابعة للصندوق لا تقتصر فقط على سحب المخدر من المريض، ولكن تمتد إلى خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي، إضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعليم المتعافين على حرف تحتاجها سوق العمل، وهذا في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى للحد من الانتكاسة.

ولفت المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أنه تم إطلاق مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث وجهت وزيرة التضامن بالتكثيف حول تنفيذ أنشطة للمتعافين، كما أننا نتيح قروضًا لتمويل المشروعات من أجل دمجهم وإعانتهم على أعباء الحياة.

إتاحة كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا

وتابع: "تتم إتاحة كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا، وكل ذلك في سرية تامة وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى المحور الوقائي، حيث إننا على مدار الشهور الماضية أطلقنا أكبر برنامج وقائي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم".

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 28 مركز علاجي 17 محافظة الدكتور مدحت وهبة علاج الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد جهود زراعة القطن فى كفرالشيخ (فيديو)

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطنى يسعى لبناء الثقة بين المواطن والحكومة

"الروبة" يناقش غياب مفهوم العدالة ضمن عروض مهرجان المسرح التجريبي

"صادق النمك" عرض سعودي يناقش ظاهرة التضليل الإعلامي ضمن عروض التجريبي

"نيكي باديرى" عرض إفريقى يناقش فكرة السلطة الذكورية ضمن عروض "التجريبى"

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين

النجمة نورهان تقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

مازن الغرباوي يشيد بفكرة تدشين اتحاد يضم كل المهرجانات العربية

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة تكشف لـ"الدستور" آخر تطورات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

قائد الأمن الوطنى الفلسطينى يكشف لـ"الدستور" أسباب عودة الاشتباكات لمخيم عين الحلوة

ضبط صاحب سيارة بزجاج فاميه دون لوحات فى مطروح

مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه فى قرية قلما بقليوب

رئيس حى المناخ يتابع تنفيذ خطة استقبال العام الدراسى الجديد

استقرار بعد ارتفاعات متتالية.. سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية