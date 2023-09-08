الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عودة الاشتباكات لمخيم عين الحلوة وارتفاع الإصابات إلى 10

مخيم عين الحلوة في
مخيم عين الحلوة في لبنان

عادت الاشتباكات مرة أخرى، صباح اليوم الجمعة، إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الاشتباكات اشتدت فجرًا بعد خروقات ليلية استخدمت خلالها القذائف والأسلحة الرشاشة.

وأوضح موقع النشرة اللبناني أن عدد الجرحى ارتفع إلى 10 توزعوا على مستشفيات صيدا، وانفجرت قذيفة صباح اليوم الجمعة، على سطح سرايا صيدا الحكومي، في وقت يتوقع فيه إقفال المؤسسات والمحال التجارية نتيجة اشتداد الاشتباكات.

وأشار الموقع إلى توسع رقعة الاشتباك من محور الطوارئ، البركسات، بستان القدس، إلى محور آخر حطين، جبل الحليب.

txt

بعد دعوة "نبيه بري" للحوار.. هل ينتظر لبنان "جوزف عون" رئيساً للبلاد؟

إغلاق الجامعات وتأجيل الامتحانات في صيدا بسبب الاشتباكات

وأضاف الموقع اللبناني أنه بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة في صيدا وحرصًا على سلامة الطلاب والعاملين، تُقفل جميع فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا اليوم، كما تؤجل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق، على أن تصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة وفق تطور الأوضاع، وهي تتمنى للجميع السلامة والأمان.

فيما أكد علي خليفة، مسئول إعلام حركة فتح في عين الحلوة، لـ"الدستور"، أن الاشتباكات عادت مرة أخرى وسط سقوط جرحى ومصابين.

وخيم "هدوء حذر" في مخيم عين الحلوة، بعد ساعتين من الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين حركة فتح ومجموعات متشددة داخل المخيم.

txt

"الأونروا" تعلق خدماتها داخل مخيم عين الحلوة احتجاجًا على وجود مسلحين

 نبيه بري يجري اتصالات عدة من أجل تهدئة الأوضاع داخل المخيم

وكان عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني ‫هيثم زعيتر قال في تصريح إن "المساعي نجحت وهناك وقف لإطلاق النار قريب جدًا في مخيم ‫عين الحلوة".

وذكرت قناة الجديد المحلية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري اتصالات عدة من أجل تهدئة الأوضاع داخل المخيم، وصدر عن حركة "فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني بيان حول تجدد الاشتباكات في عين الحلوة.

وجاء في البيان: "أحبطت حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني محاولة تسلل وهجوم نفذتها العصابات الإرهابية من قتلة الشهيد اللواء أبوأشرف العرموشي ورفاقه على مقرات حركة "فتح"، والتصدّي لمحاولة الهجوم الفاشلة التي نفذتها عصابات الإجرام بهدف إفشال نتائج اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك".

مخيم عين الحلوة لبنان مستشفيات صيدا سرايا صيدا الجامعة اللبنانية

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

خبيرة تونسية لـ"الدستور": قيادات الإخوان وراء الأزمة الغذائية فى تونس

خبير تونسي يكشف لـ"الدستور" خطة الحكومة لمواجهة تهديدات حركة النهضة

الرئيس الفلسطيني: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يسهم في جر المنطقة إلى التصعيد

الكرملين: أمريكا ستواصل دعم كييف لتبقى فى حالة حرب حتى آخر أوكرانى

كامالا هاريس: محاسبة ترامب على أحداث "الكابيتول" ضرورية

الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يشيدان بالتنسيق العالي في "أوبك+"

الأمم المتحدة تدعو لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في اليمن

الأكثر قراءة

دبلوماسى هندى لـ "القاهرة الإخبارية": زيارة الرئيس السيسى إلى الهند تاريخية

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة إثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا 2023

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي للجزء الثاني من ثالث مراحل خط المترو الثالث

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

إعلامى: العلمين الجديدة أصبحت منطقة جذب سياحى فريدة من نوعها

رئيس "الشرقية للدخان": أزمة السجائر تنتهى قريبًا.. وحققنا أرباحًا تاريخية (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس