أشرف زكى: دعوة المتحدة لاتحاد المنتجين والسينمائيين للحفاظ على المهنة

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على دعوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاجتماع مع اتحاد المنتجين والمهن السينمائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إنه سيتم عقد اجتماعات مقبلة بين الشركة المتحدة واتحاد المنتجين والسينمائيين من أجل وضع آليات للحفاظ على المهنة.

وأضاف أن هذه الآليات لا بد أن تتفق مع التحديات الاقتصادية الموجودة، مشيراً إلى عدم المساس بحقوق الناس والحفاظ على المهنة.

وأكد دعم الشركة المتحدة للنقابتين للحفاظ على المهنة والعاملين بها، موضحاً أن دعوة الشركة المتحدة كانت من أجل الوصول إلى آليات للحفاظ على الفن والصناعة.