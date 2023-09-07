أشرف زكي: الشركة المتحدة تحترم صناع الدراما والمنتجين فردًا فردًا

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دعوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاجتماع تشاوري بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية واتحاد المنتجين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنه ما انتشر حول لوائح أجور الفنانين غير صحيح.

ووجه الشكر للشركة المتحدة لما تكنه من احترام لصناع الدراما والمنتجين فردا فردا، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا جديدة تفيد الصناعة؛ لأن مصر رائدة في صناعة الفن والإبداع.

وأكد أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا جديدة تفيد الصناعة، لأن هذا الاجتماع الذي حدث للحفاظ على الريادة المصرية والمبدعين والفنانين، أن هدفنا الحفاظ علي الريادة المصرية والفنانين المصريين.