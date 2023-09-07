الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف زكي: الشركة المتحدة تحترم صناع الدراما والمنتجين فردًا فردًا

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دعوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاجتماع تشاوري بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية واتحاد المنتجين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنه ما انتشر حول لوائح أجور الفنانين غير صحيح.

ووجه الشكر للشركة المتحدة لما تكنه من احترام لصناع الدراما والمنتجين فردا فردا، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا جديدة تفيد الصناعة؛ لأن مصر رائدة في صناعة الفن والإبداع.

وأكد أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا جديدة تفيد الصناعة، لأن هذا الاجتماع الذي حدث للحفاظ على الريادة المصرية والمبدعين والفنانين، أن هدفنا الحفاظ علي الريادة المصرية والفنانين المصريين.

أشرف زكي الشركة المتحدة المهن التمثيلية اتحاد المنتجين

مواد متعلقة

مقرر الشباب بالحوار الوطنى: التمكين السياسى للشباب حدث فى عهد الرئيس السيسى

ميمى جمال تكشف عن علاقتها بزوجها الفنان حسن مصطفى

كيف تتعامل الدول مع أزمة نقص الحبوب في ظل الأزمة الأوكرانية؟

مقرر الثقافة بالحوار الوطني: هناك دعوة قوية لعودة المسرح إلى أمجاده

لماذا تغيرت نظرة مجموعة العشرين بشأن مشاركة عدة دول إفريقية؟ اقتصادي يرد

عضو أمناء الحوار الوطني: الرئيس السيسي أكثر الرؤساء الداعمين للشباب واقعياً

"بنت البلد" بعزبة خيرالله تقدم فرص تدريب على حرفة الخياطة للسيدات

لماذا تغير البنوك الكبرى توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالى؟.. محلل يوضح

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

وفاة شخص وإصابة 7.. 3 حوادث سير خلال 60 دقيقة  فى شوارع الجيزة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

غير قابل للمساس.. محمد صلاح باق فى ليفربول والتفاوض فى 2024

هشام الجخ يحذر من كارثة تواجه أبناءنا: على الدولة أن تتدخل

"الكاف.. وبي إن سبورت".. هل تهدد الخلافات مصير إذاعة بطولة إفريقيا المقبلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال