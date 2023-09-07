الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وليد جاب الله: الشركة المتحدة تحمّلت جميع تكاليف مهرجان العلمين

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مهرجان العلمين الجديدة لم يكلف الدولة أي أموال، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحملت جميع تكاليف المهرجان.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، خلال لقائه على القناة الأولى: نحن أمام مدينة جديدة ضخت الدولة فيها استثمارات ضخمة، وكانت تحتاج إلى ضجيج وإعلان قوي بوجودها في مصر، فحقق المهرجان الهدف المنشود بالإعلان عن مدينة العلمين الجديدة بجميع المزايا الترفيهية المقدمة فيها.
وأشار إلى أن الدولة لا تشجع المستثمر ليبدأ عمله فقط، ولكنها تدعمه من أجل استمرارية ربحه، وبدأت استفادة المستثمرين الذين حصلوا على وحدات تجارية واستثمارية في هذه المنطقة؛ من خلال مهرجان العلمين، بسبب الإقبال على هذه الاستثمارات الضخمة وتشجيع الآخرين في القدوم إليها.

ونجحت مدينة العلمين، في أن تكون عاصمة للإقليم الغربي تتميز بجذب عدد كبير من السائحين ورواد الأعمال والمستثمرين إليها.

العلمين مهرجان العلمين الاستثمارات الضخمة

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